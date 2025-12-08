Prima pagină » EXCLUSIV » Câți ani de pușcărie a primit fiul milionarului Cosmin Bălcăcean după ce a fost acuzat de tentativă de omor. Victoraș are de plată și o groază de bani

Câți ani de pușcărie a primit fiul milionarului Cosmin Bălcăcean după ce a fost acuzat de tentativă de omor. Victoraș are de plată și o groază de bani

Andrei Dumitrescu
08 dec. 2025, 05:00, EXCLUSIV

Fiul milionarului Cosmin Bălcăcean a fost condamnat de magistrații Tribunalului București după ce, cu un an în urmă, și-a înjunghiat un prieten care întârzia să-i restituie o datorie. În plus, băiatul afaceristului va trebui să plătească și o sumă mare de bani, care include, pe lângă daunele morale, costurile de spitalizare ale victimei și cheltuielile judiciare.

Victor Bălcăcean a fost arestat preventiv chiar înainte de Crăciun, după ce, la 20 decembrie 2024, ambulanța a dus la Spitalului Universitar de Urgență București un tânăr în vârstă de 18 ani care fusese înjunghiat în piept, iar lama îi atinsese unul dintre plămâni.

Inițial, victima a încercat să mintă autoritățile pentru a-l proteja pe fiul afaceristului, motiv pentru care, la început, dosarul a fost cu autor necunoscut. Abia după trei zile, de teamă că poate să fie pus sub acuzare la rândul său, pentru favorizarea infractorului, a spus adevărul și a explicat că băiatul cunoscutului afacerist l-a înjunghiat pentru o datorie neachitată în valoare de numai câteva sute de lei.

Tânărul înjunghiat era să moară acasă

„În cadrul conflictului, inculpatul a scos un cuțit și a înjunghiat victima în partea stângă a toracelui. După ce conflictul s-a încheiat, victima a ajuns la locuința sa, de unde l-a sunat pe un prieten, anunțându-l că nu poate respira. Cel din urmă s-a deplasat la locuința victimei și a apelat numărul de urgență 112, astfel că victima a fost transportată de un echipaj medical la Spitalul Universitar de Urgență București, unde au fost constatate mai multe leziuni, inclusiv plagă înjunghiată în hemitoracele stâng, cu pneumotorax”, anunța Parchetul de pe lângă Tribunalul București (PTB).

Cu toate că a cerut, în mai multe rânduri, o măsură mai blândă, Victor Bălcăcean a stat în arest preventiv pe toată durata procesului. Recent, acesta a fost condamnat la 3 ani și 9 luni de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor. În același timp, magistrații i-au interzis, cu titlu de pedeapsă complementară, ca timp de trei ani să ocupe o funcție publică, să voteze și să poarte arme din orice categorie.

Victor și Cosmin Bălăcean

Pentru că briceagul respectiv nu a mai fost găsit, instanța a confiscat de la Victor Bălcăcean suma de 50 de lei, atât cât s-a presupus că ar fi fost valoarea de piață a cuțitului.

Magistrații au condamnat și victima tentativei de omor

Totodată, fiul lui Cosmin Bălcăcean a fost condamnat să-i achite victimei daune morale în valoare de 5.000 de lei, 4.000 de lei către Spitalul Universitar de Urgență și 4.000 de lei cheltuieli judiciare față de stat.

În același timp, băiatul pe care l-a înjunghiat a primit și el un 1 an de închisoare cu amânarea executării pedepsei, ceea ce înseamnă că, dacă nu va comite nicio infracțiune pe perioada de încercare, nu va face nicio zi de detenție.

Hotărârea instanței Tribunalului București nu este definitivă și a fost deja atacată cu apel de către avocatul lui Bălcăcean.

