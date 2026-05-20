Anunțul făcut de Ciprian Ciucu pentru locatarii afectați de explozia din Rahova. Când ar putea să-și recupereze bunurile din apartamente

Locatarii afectați de explozia blocului din Rahova au aflat când își vor putea recupera bunurile din apartamente. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit marți cu o parte dintre oamenii evacuați și le-a explicat care sunt etapele pentru punerea în siguranță a imobilului și ce șanse există ca blocul să mai poată fi salvat.

O singură firmă a acceptat lucrarea

Edilul a transmis că autoritățile au găsit cu greu o companie dispusă să preia intervenția la imobilul afectat de explozie.

“Nu s-a prezentat nimeni la licitații pentru lucrările de punere în siguranță. Sigura firmă care și-a asumat până la urmă această lucrare complexă a fost Apolodor. Și îi mulțumesc!”, a spus Ciprian Ciucu.

La întâlnirea cu locatarii au participat și reprezentanți ai ISU, proiectanți, ingineri și procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Adrian Țârlea.

Când vor putea oamenii să intre în bloc

Constructorul care va executa lucrările le-a explicat locatarilor care sunt pașii următori. În prima etapă va fi realizată proiectarea, proces estimat la 30 de zile, iar apoi vor începe lucrările de punere în siguranță a clădirii, care ar urma să dureze aproximativ 50 de zile.

“Concret, în aproximativ trei luni, o parte din locatarii blocului afectat de explozie vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată. Dar vom face tot ce este posibil”, a transmis edilul.

Blocul ar putea fi demolat complet

După punerea în siguranță a imobilului, va fi realizată o expertiză tehnică ce va stabili dacă partea rămasă a blocului mai poate fi consolidată sau dacă va trebui demolată integral.

Importantă e viața dumneavoastră, a celor care vă însoțesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură și la toate autoritățile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Autoritățile iau în calcul și varianta ca demolarea să fie făcută etapizat, pentru ca o parte dintre bunuri să poată fi recuperate dintre dărâmături.

