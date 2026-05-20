Metrorex reacționează după criticile primite de la Oana Gheorghiu: „Au fost inserate multe neadevăruri care ne obligă să replicăm"

Sindicatul Metrorex a reacționat dur la o postare publică a vicepremierului Oana Gheorghiu, în care compania de metrou și angajații erau criticați. Reprezentanții sindicali susțin că afirmațiile oficialului conțin „neadevăruri” și că au fost nevoiți să răspundă punctual pentru a corecta percepția publică.

Asistam in ultima perioada de timp, la tot felul de atacuri fata de Metrorex si fata de salariatii acestuia, in special in mediul on line, postate de oameni din sfera Guvernului demis.

Ieri, a fost randul doamnei Vicepremier, care a facut publica o postare in care ”infiereaza” Metrorexul, mai ales salariatii si sindicatul acestuia, ca fiind cauza tuturor relelor din metrou.

Nu am fi facut acest comunicat ca replica la postarea doamnei, dar au fost inserate multe neadevaruri care ne obliga sa replicam”, a transmis Metrorex.

Sindicatul Metrorex, replică pentru Oana Gheorghiu

Sindicaliștii confirmă o parte dintre datele invocate: Metrorex transportă zilnic peste 600.000 de călători, iar în mai 2026 numărul a depășit frecvent 650.000. De asemenea, recunosc existența unui deficit cumulat de aproximativ 1,2 miliarde de lei în ultimii șapte ani.

Diferența, spun ei, este modul de interpretare: problema nu ar fi existența compensațiilor de la buget, ci întârzierea și nivelul insuficient al acestora.

„Într-adevăr Metrorex transportă zilnic peste 600 000 de călători, în mai fiind înregistrați peste 650 000/zi, în mod frecvent; Într-adevar problema Metrorex nu este că primește bani de la stat, PROBLEMA ESTE CĂ NU PRIMEȘTE BANII DE LA STAT la timp și la nivelul convenit;

Într-adevăr există un deficit financiar cumulat pe ultimii 7 ani la o valoare de 1,20 miliarde lei, dar acest deficit este efectiv SUBCOMPENSAREA guvernamentală acei ani. Un singur exemplu Guvernul Bolojan, care are doar 10 luni de “funcționare”, a generat pierderi la Metrorex în valoare de 313 000 000 lei pe anul 2025, iar pe anul 2026 se estimează pierderi de 450.000.000 lei din cauza SUBCOMPENSĂRII.

Într-adevăr transportul cu metroul nu poate fi ceva axat pe profit, întrucât are un caracter social și permanent. STATUL și-a asumat să plătească COMPENSAȚIA, așa este în toată lumea. De aceea COSTUL real al unei călătorii este mai mare decât PREȚUL unei călătorii achiziționate de călător”, se menționează în comunicat.

Acuzații către Guvern privind subfinanțarea

Sindicatul acuză Guvernul Bolojan că ar fi generat pierderi de 313 milioane de lei în 2025, cu estimări de 450 de milioane pentru 2026, pe fondul subcompensării. În viziunea lor, dezechilibrul financiar nu ține de companie, ci de modul în care statul își respectă obligațiile asumate.

Răspuns la criticile privind salarii, angajări și promovări

Reprezentanții Metrorex resping mai multe afirmații din mesajul vicepremierului:

  •  beneficiile salariale ar fi acordate strict legal;
  • angajările sunt decise exclusiv de directorul general, nu de sindicat;
  • promovările interne sunt firești într-o companie operațională, fiind ironizată ideea că ar putea fi promovat cineva din afara instituției.

Disputa privind costurile de mentenanță

Pe tema mentenanței materialului rulant, sindicatul sugerează că responsabilitatea aparține deciziilor politice anterioare, făcând trimitere la contractele încheiate în 2021. În comunicat sunt formulate critici la adresa modului în care aceste acorduri au fost structurate și indexate ulterior.

În esență, sindicatul respinge ideea că Metrorex ar reprezenta o povară pentru bugetul de stat. Din contră, susține că statul nu își respectă obligațiile financiare din contractul de servicii publice, ceea ce ar genera presiunea bugetară reală asupra companiei.

Se menționează și o subcompensare de peste 35%, asociată cu degradarea infrastructurii și cu scăderea calității serviciilor.

Comunicatul se încheie cu un apel către autorități de a recunoaște efortul angajaților Metrorex, în condițiile în care aceștia transportă zilnic aproximativ 630.000 de călători, cu un număr redus de personal față de 2020. Sindicaliștii subliniază că funcționarea metroului este rezultatul „dedicării și sacrificiului” angajaților și cer respect pentru munca depusă în condiții considerate dificile.

