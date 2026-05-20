Primarul Daniel Băluță a dat înapoi după scandalul legat de numirea noului parc din Sectorul 4 și a lăsat decizia la mâna cetățenilor. Edilul dorea inițial ca spațiul verde să poarte numele lui Donald Trump, însă valul de critici l-a împins să organizeze un sondaj public pentru alegerea unui nou nume.

Maia Sandu, în preferințele bucureștenilor

După primele 5.800 de răspunsuri la sondaj, președinta Republicii Moldova a trecut pe primul loc în preferințele cetățenilor, cu un procent de 58% din voturi.

Pe lista numelor propuse de Băluță se află și vii și morți. Printre aceștia se numără: Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama, Maia Sandu, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, Francois Mitterand, Vaclav Havel, Helmut Kohl și Angela Merkel.

Băluță schimbă strategia după criticile primite

În luna aprilie, edilul anunțase că noul spațiul verde amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi va căpăta denumirea de „Donald J. Trump”. Decizia fusese luată, inițial, în onoarea președintelui american și a legăturilor României cu SUA. El anunțase că spațiul respectiv „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”.

„Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, spunea Băluță.

Reacția negativă a cetățenilor a schimbat însă planurile primăriei. Pentru a calma spiritele, Băluță a decis ca noul nume al parcului, dar și cel al Patinoarului Berceni, să fie alese prin vot.

„Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect. De aceea am decis ca de îndată să facem o platformă pe care să votăm. Și decizia să nu-mi aparțină, ci să vă aparțină”, a spus Băluță.

