Polițiștii bucureșteni au reținut un suspect în cazul unei crime din Buzău. Bărbatul locuia în aceeași casă cu victima

Un bărbat de 57 de ani, suspectat că ar fi ucis un bărbat în vârstă de 59 de ani, cu care locuia în comuna Năeni, județul Buzău, a fost reținut, miercuri, în Capitală.

„Astăzi, 20 mai 2026, polițiștii Capitalei, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au identificat și reținut un bărbat, în vârstă de 57 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de omor.Acțiunile au fost desfășurate cu sprijinul structurilor operative din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și IPJ Buzău – Serviciul de Investigații Criminale”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Ancheta a fost declanșată, marți, de polițiștii buzoieni, care au fost sesizați cu privire la prezența unei persoane decedate într-o locuință din comuna Năeni. Ulterior, victima a fost identificată ca fiind un bărbat de 59 de ani, iar principalul suspect a devenit un bărbat de 57 de ani care locuia cu victima.

„După comiterea faptei, bărbatul bănuit a încercat să se sustragă urmăririi, motiv pentru care au fost demarate imediat activități de localizare”, transmit autoritățile.

Fugarul a fost localizat, miercuri, în București și a fost reținut de polițiști, notează Mediafax, care precizează că ancheta în acest caz va continua sub coordonarea procurorilor buzoieni, acesta urmând să fie predat IPJ Buzău.

„În urma investigațiilor, acesta a fost depistat astăzi, 20 mai 2025, în jurul orei 11:20, la intersecția străzilor Lucrețiu Pătrășcanu cu Bulevardul Basarabia, de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Central, fiind imobilizat respectând procedurile legale”, transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

