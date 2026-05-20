Procurorii DNA au deschis un dosar penal in rem și încep audierile în cazul Oana Gheorghiu – fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, după ce acesta a depus ieri o plângere penală și alte probe împotriva vicepremierului şi ministrului Economiei, Irineu Darău, potrivit Mediafax.

Fostul şef al ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea României), Dragoș Vlad, a depus ieri probe grele la DNA împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei, Irineu Darău. Acesta îi acuză pe cei doi oficiali de presiuni uriașe pentru trucarea unor contracte cu dedicație, acțiune care a dus la pierderea a peste 164 de milioane de lei din fonduri europene.

Fonduri europene pierdute

Dragoș Vlad susține că miniștrii au anulat o licitație strategică pentru digitalizarea României doar pentru a favoriza un grup privat de firme numit Schwartz. Prin această mișcare, România a pierdut o finanțare nerambursabilă din PNRR în valoare exactă de 164.471.182,97 lei.

Faptele sesizate:

demersuri care au condus la anularea unei proceduri de achiziție publică aferente unui pilon strategic al componentei de digitalizare în România, cu consecința prejudicierii grave a intereselor publice și cu riscul de pierdere a unor fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 471.182,97 lei;

presiuni repetate asupra subsemnatului, în vederea încîlcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice;

presiuni repetate în găsirea, cu celeritate, a unor soluții de colaborare cu grupul de societati SCHWARTZ (care cu siguranta urmarea dobandirea de foloase materiale de pe urma demersurilor – presinilor – respectiv incheierea de contracte preferentiale cu autotitatea al carei presedinte am fost si in final, am fost demis).

Întâlniri secrete cu Irineu Darău

Prezent la Antena 3, denunțătorul a explicat că Irineu Darău l-a chemat la întâlniri secrete pentru a-i cere date confidențiale despre cloud-ul guvernamental și proiectele de robotizare.

„În acea întâlnire şi adresă, pentru că au marcat şi printr-o adresă, au solicitat expres o situaţie a investiţiilor din PNRR, investiţia de cloud guvernamental, competenţe digitale, respectiv procesul de robotizare în administraţia publică, să prezint stadiul în fiecare situaţie a proiectelor şi a investiţiilor. Discuţiile nu s-au oprit doar la prima întâlnire de cunoaştere, respectiv de management. Au continuat şi prin solicitări repetate până pe data de 19”, a spus el.

Vlad a susținut că „serviciile oferite de această companie erau deja asigurate de partenerul STS”. Dragoş Vlad a mai spus că a urmat o adresă, prin care s-au cerut specificaţiile tehnice ale diverselor platforme, al diverselor infrastructuri, mecanismul în care astfel de infrastructuri sunt ţinute, să facă obiectul unor viitoare servicii de mentenanţă şi de asigurare a serviciilor suport.

Reacția Oanei Gheorghiu și a ministrului Economiei

Oana Gheorghiu și Irineu Darău au reacționat după apariția dosarului la DNA și resping acuzațiile aduse. Cei doi afirmă că plângerea penală nu are nicio bază reală.

„Nu există nicio bază reală. Fostul șef al ADR nu doar că se răzbună probabil pentru că a fost demis din cauza lipsei de rezultate și din cauza lipsei digitalizării statului român. Mai grav, încearcă să fie foarte agresiv probabil pentru a-și ascunde sau a arunca perdele de fum, astfel încât oamenii să nu știe despre eșecurile sale”, a declarat Irineu Darău, într-o intervenție la Euronews România.

Decapitarea șefului ADR de către Oana Gheorghiu

Șeful Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Vlad Dragoș, a fost demis de către vicepremierul Oana Gheorghiu, pe 4 mai 2026. Același șef asupra căruia Oana Gherghiu punea presiuni chiar de pe adresa de email de la minister, a fost dat afară, conform postării vicepremierului de pe Facebook, pentru „eșecuri operaționale” și „insubordonare și opacitate instituțională: refuzul repetat de a colabora cu ministerul tutelar”.

