Prima pagină » Actualitate » A izbucnit un incendiu la Grădina Zoologică din Capitală. ISU București-Ilfov: „Incendiul se manifestă pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați”

A izbucnit un incendiu la Grădina Zoologică din Capitală. ISU București-Ilfov: „Incendiul se manifestă pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați”

09 sept. 2025, 18:22, Actualitate
A izbucnit un incendiu la Grădina Zoologică din Capitală. ISU București-Ilfov: „Incendiul se manifestă pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați”

Un incendiu a izbucnit marți după amiază la un fânar al Grădinii Zoologice din București, strada Vadul Moldovei, sectorul 1.  Potrivit informațiilor date de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, flăcările și degajările de fum se manifestă pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați.

Momentan, n-au fost înregistrate victime (oameni sau animale). Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și o ambulanță SMURD, transmite CANCAN.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul Bucureşti. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD. În momentul de faţă incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări de fum, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 mp”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Autoritățile au alertat că incendiul se poate extinde în orice clipă, traficul rutier din zonă fiind restricționat.  Misiunea pompierilor este dinamică.  Momentan, nu sunt cunoscute cauzele care au provocat incendiul.

Știre în curs de actualizare

Autorul recomandă: Incendiu la Grădina Zoologică din Râmnicu Vâlcea. Mai multe maimuțe au fost evacuate

Citește și

ACTUALITATE Atacurile de panică, dușmanul invizibil al multor români. Care sunt cauzele apariției
18:43
Atacurile de panică, dușmanul invizibil al multor români. Care sunt cauzele apariției
ACTUALITATE Eugen Teodorovici, despre DNA: „Am cerut lămuriri într-un dosar vechi din 2013”
17:45
Eugen Teodorovici, despre DNA: „Am cerut lămuriri într-un dosar vechi din 2013”
ACTUALITATE Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei
17:41
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei
POLITICĂ Alexandru Bălan ar fi racolat studenți basarabeni, aflați în România. Ministrul Apărării: „Foştii lui informatori”
17:31
Alexandru Bălan ar fi racolat studenți basarabeni, aflați în România. Ministrul Apărării: „Foştii lui informatori”
ACTUALITATE Patrick André de Hillerin taxează DUR textul lui Gabriel Liiceanu pentru premierul Bolojan: „Și-a câștigat locul în galeria marilor lingăi de dreapta”
17:23
Patrick André de Hillerin taxează DUR textul lui Gabriel Liiceanu pentru premierul Bolojan: „Și-a câștigat locul în galeria marilor lingăi de dreapta”
EXCLUSIV Soțul vedetei Antena 1 Alessandra Stoicescu, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni. A intrat soțul deputat în Palat, în timpul interviului soției?
17:18
Soțul vedetei Antena 1 Alessandra Stoicescu, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni. A intrat soțul deputat în Palat, în timpul interviului soției?
Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Prima țară vizitată de concurenții Asia Express. Are o istorie impresionantă
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Primele câmpuri magnetice ale Universului ar fi fost „comparabile” cu creierul uman