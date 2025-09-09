Un incendiu a izbucnit marți după amiază la un fânar al Grădinii Zoologice din București, strada Vadul Moldovei, sectorul 1. Potrivit informațiilor date de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, flăcările și degajările de fum se manifestă pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați.

Momentan, n-au fost înregistrate victime (oameni sau animale). Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și o ambulanță SMURD, transmite CANCAN.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul Bucureşti. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD. În momentul de faţă incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări de fum, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 mp”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Autoritățile au alertat că incendiul se poate extinde în orice clipă, traficul rutier din zonă fiind restricționat. Misiunea pompierilor este dinamică. Momentan, nu sunt cunoscute cauzele care au provocat incendiul.

Știre în curs de actualizare

