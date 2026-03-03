A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer

Poliţistul braşovean Dani Cek a anunțat, pe Facebook, vestea tristă că a murit Andreea Anița, tânăra de 27 de ani din Fălticeni, județul Suceava, pentru care românii au donat suma de 2,3 milioane de euro pentru a o ajuta să ajungă la tratament în SUA. Femeia se lupta, de 11 ani, cu o formă agresivă de cancer.

„Andreea Aniţa a fost mai mult decât o luptătoare. A fost o lumină care a ars constant, chiar și atunci când durerea era mai puternică decât speranța. Unsprezece ani a înfruntat cancerul cu o forță care a uimit medici, prieteni și oameni care nu o cunoscuseră niciodată, dar care au ajuns să o iubească atât de mult. A unit sute de mii de inimi într-o singură rugăciune, într-un singur gând. Să trăiască, să mai zâmbească, să mai lupte. E atât de nedrept și greu de înțeles. Dar Andreea nu a pierdut. Oamenii care au luptat cu ea, care au plâns și au sperat pentru ea, știu asta. Ea a câștigat fiecare zi în care a iubit, a inspirat și a adunat suflete în jurul ei. Dacă aș putea să o iau de la capăt, aș trece prin tot din nou. Prin frică, prin lacrimi, prin așteptări și speranțe. Aș alege iar și iar să cred, să lupt, să nu renunț, doar pentru a mai avea încă o zi în care Andreea să fie aici, să ne unească, să ne amintească ce înseamnă curajul adevărat. Cred că Dumnezeu nu duce pe nimeni pe un drum fără sens. Drumul Andreei nu se termină aici, ci se transformă. Dumnezeu o va purta acolo unde nu mai există durere, unde nu mai există acea luptă care i-a marcat viața, ci doar pace, lumină și iubire. Iar pe noi ne va purta mai departe cu amintirea ei, ca pe o lecție vie despre credință, despre putere și despre ce înseamnă să nu renunți niciodată, chiar și atunci când drumul pare imposibil. Andreea nu a unit doar sute de mii de inimi. A lăsat o urmă care nu va dispărea. Și acolo unde este acum, sunt sigur că Dumnezeu îi spune: 𝐀𝐢 𝐥𝐮𝐩𝐭𝐚𝐭 𝐛𝐢𝐧𝐞. 𝐎𝐝𝐢𝐡𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐞-𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐮𝐦!”, a scris poliţistul braşovean, care a primit anul trecut distincţia de „Omul Anului”.

Ulterior, el a revenit cu o altă postarea, la fel de emoționantă…

„Andreea a fost și trebuie să rămână un simbol. Un etalon al luptei împotriva cancerului. Un nume care nu trebuie rostit doar cu lacrimi, ci și cu respect, cu admirație și cu mândrie. Despre Andreea ar trebui să se scrie în cărțile de medicină. Nu doar pentru evoluția cazului ei, ci pentru forța incredibilă cu care a ținut în piept o boală nemiloasă. Pentru curajul cu care a înfruntat fiecare diagnostic, fiecare zi grea. Pentru felul în care a ales să creadă atunci când ar fi fost atât de ușor să cedeze. Andreea nu s-a speriat de cancer. L-a privit drept în față. A luptat cu demnitate, cu luciditate, cu o credință care ne-a uimit pe toți. A fost un model de rezistență, de speranță și de voință. Trebuie să vorbim despre ea. Să o dăm exemplu. Să spunem povestea ei ori de câte ori cineva are nevoie de putere. Pentru că Andreea nu este doar o amintire dureroasă, ea este un reper. Este dovada că un om poate fi mai puternic decât toată frica. Că demnitatea poate învinge disperarea. Că lumina poate rămâne aprinsă chiar și în cele mai întunecate momente. Dacă vrem cu adevărat să o onorăm, atunci să păstrăm vie imaginea ei!”, a afirmat acesta, adăugând un videoclip care conține imagini cu Andreea (vezi mai sus!).

Donaţii record pentru Andreea, anul trecut

Andreea, în vârstă de 27 de ani, se lupta de 11 ani cu un sarcom sinovial, o formă rară şi agresivă de cancer, în tot acest timp fiind supusă unor numeroase intervenţii chirurgicale, inclusiv de amputare a unui picior, dar şi tratamente de chimioterapie, în ţară şi străinătate.

În ultima lună, Andreea Aniţă era internată în spital, fiind intubată şi cu un prognostic rezervat al şanselor de supravieţuire. Anul trecut, într-o campanie fără precedent, s-au strâns 2,3 milioane de dolari pentru salvarea tinerei, care urma să plece la tratament în SUA.

Acum, polițistul brașovean Dani Cek a venit cu lămuriri legate de destinația acestor bani, care ar fi trebuit să o salveze sau să o ajute pe Andreea…