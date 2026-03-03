Prima pagină » Justiție » Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri

Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri

Andrei DumitrescuRuxandra Radulescu
03 mart. 2026, 18:20, Justiție
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din București, este acuzat că ar fi agresat sexual o copilă de 14 ani, în timpul meditațiilor la matematica, transmit surse pentru Gândul. Adolescenta este orfană și se află în grija unei mătușe, care a raportat incidentul la Poliție.

Agresiunea ar fi avut loc la data de 25 februarie, la reședința suspectului din sectorul 3 al Capitalei, în timp ce fata și alți doi minori, de sex masculin, se aflau la reședința suspectului pentru meditații. Presupusul abuzator nu este cadru didactic, menționează aceleași surse.

principalul suspect al agresiunii (sursa foto: Facebook)

Strategia la care ar fi apelat agresorul pentru a profita de minoră

Bărbatul i-ar fi trimis pe cei doi băieți pe balcon și, pentru a le distrage atenția, le-ar fi permis să consume alcool și să fumeze. În momentul în care a rămas singur alături de copilă, individul ar fi sărutat-o cu forța și ar fi atins-o în zona intimă. Când cei doi minori au revenit, au anunțat că pleacă din locuința pretinsului profesor, iar fata a plecat cu ei.

Adolescenta i-a mătușii sale întreaga experiență, imediat ce a ajuns acasă, iar femeia, în vârstă de 33 de ani a contactat Poliția.

Bărbatul se promovează ca profesor de meditații, dar nu ar fi autorizat de Ministerul Educației

Presupusul agresor ar fi însurat și este tatăl unui copil în vârstă de câteva luni. Cu toate că nu este cadru didactic, individul se recomandă a fi profesor cu o experiență de 12 ani în domeniu și promovează servicii de meditații adresate minorilor, inclusiv pe pagina personală de socializare.

Individul nu figurează în Registrului Național al profesorilor mentori din Învățământul preuniversitar, actualizat în 2025, de pe site-ul oficial al ministerului Educației.

Polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul principalului suspect. Acesta a fost dus, ulterior, la audieri. Ancheta continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvâșită asupra unui minor.

„La data de 3 martie 2026, poliţiştii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în Municipiul București, într-un dosar penal de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

La data de 25 februarie 2026, polițiștii Capitalei au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că, nepoata sa, o minoră, în vârstă de 14 ani, ar fi fost victima unei infracțiuni de agresiune sexuală, bănuit de comiterea faptei fiind meditatorul ei.

În urma cercetărilor și investigațiilor desfășurate, s-a stabilit că, la data de 25 februarie 2026, în timp ce se aflau la o adresă din Sectorul 3, unde desfășura o ședință de pregătire la o materie, împreună cu minora și alți doi minori, bărbatul în vârstă de 33 de ani, prin constrângere morală, raportată la calitatea pe care o avea și profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra, de asemenea şi la vârsta fragedă pe care o are, ar fi agresat-o sexual pe aceasta, în sensul că ar fi sărutat-o și ar fi atins-o în zona intimă.

În vederea administrării materialului probator, astăzi, 3 martie 2026, a fost pus în executare mandatul de percheziție domiciliară.

Bărbatul bănuit de comitere faptei a fost depistat și urmează să fie condus la audieri. Față de acesta urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvâșită asupra unui minor”, au transmis autoritățile.

