09 sept. 2025, 14:49, Actualitate
România este țara europeană codașă la capacitatea de a-i ține pe copii și tineri activi în școală. Concret, o treime dintre adolescenți și 1 din 6 copii nu erau înscriși în școală, în anul 2023. Mai grav, politicile guvernamentale nu stimulează retenția elevilor în școală, abandonul prematur al formelor de educație fiind un fenomen. 

Un sfert dintre tinerii români de 18-24 de ani nici nu învață, nici nu muncesc – arată datele Raportului anual OCDE „Education at a Glance 2025”, citat de Edupedu.

Abandonul școlar. România, ultimul loc în Europa la cheltuielile per elev/student

România este ultima țară din Europa din punct de vedere al cheltuielilor per elev/student în învățământ, în rândul statelor membre și partenere ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Deși țara noastră bifează o situație peste medie ca nivel al salarizării profesorilor, rezultatele școlii sunt printre cele mai slabe la nivelul OCDE, potrivit celui mai nou raport anual al acestei organizații privind educația, ”Education at a Glance 2025”, publicat marți.

Acesta semnalează numărul mare de copii și tineri care se lasă de școală sau care nici nu muncesc, nici nu învață.

„România cheltuie 6069 de dolari per elev/student, din școala primară până în învățământul postliceal și cel terțiar, ceea ce o plasează în coada listei de țări, care merge de la 2000 de dolari la peste 27.000 de dolari” per elev, arată OCDE în nota pentru România din cadrul raportului „Education at a Glance 2025”.

Mai precis, raportată la puterea de cumpărare, cheltuiala guvernamentală cu educația, per elev/student (2022), este cea mai mică din Europa, în rândul țărilor membre și partenere OCDE. La nivel european, România se apropie de nivelul Greciei, Ungariei și Bulgariei. România cheltuia per elev/student mai puțin de jumătate din media OCDE, de circa 12.500 de dolari, arată datele aferente anului 2022.

Cât despre studenți, și aici România este în mod vizibil în urma mediei OCDE, cu o cheltuială de doar 10.329 dolari per student față de 15.102 dolari în medie la nivelul întregii organizații.

Fenomenul tinerilor care părăsesc școala. O treime dintre adolecenți nu urmează nicio școală

Nota de țară pentru România, din cadrul „Education at a Glance 2025”, arată că România are scoruri mult sub media OCDE și în coada țărilor membre din Europa când vine vorba despre capacitatea de a-i ține pe elevi în școală.

Totodată, OCDE avertizează că este foarte ridicat riscul de a nu avea loc de muncă în cazul tinerilor cu 25-34 de ani din România. De remarcat ponderea ridicată a tinerilor de 18-24 de ani care nu sunt nici angajați, nici nu studiază. Dacă, la acest capitol, media populației NEET este de 14%, în România ea se ridică la 22% – cel mai mare procent din Europa, cu excepția Turciei. La nivel european, România se află, din punct de vedere al ponderii NEET, la 5 puncte procentuale distanță de următorii clasați, Spania și Grecia.

Totodată, România are un procent enorm – 16% în 2023 – al copiilor de 6-14 ani care nu sunt înscriși la școală, față de o medie OCDE de doar 2% în același an. La nivelul adolescenților de 15-19 ani, situația este mai alarmantă: o treime dintre aceștia (32%) nu erau înscriși în nicio formă de program educațional, în anul 2023. În același timp, însă, procentul adulților cu studii superioare finalizate este printre cele mai mici la nivel OCDE și ultimul la nivelul țărilor europene incluse în raport.

Iată Nota de țară pentru România ce însoțește Education at a Glance 2025 (sursa: OCDE).

