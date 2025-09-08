Cum începe anul școlar? Ion Cristoiu: „Profesorii sunt ținta unei campanii de denigrare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre protestele profesorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „E slab protestul”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre protestele profesorilor. Acesta susține că profesorii sunt ținta unei campanii de denigrare în România. La ce au pățit aceștia cu ultimele schimbări, spune jurnalistul, nu trebuia să mai fie deschisă nicio școală. Ziaristul susține și că protestul profesorilor este unul slab. Acesta susține că nu ar trebui să existe vreo școală fără lacăt pe ea. De asemenea, nu ar trebui să existe profesor care să nu iasă în stradă la proteste, cu banderole albe. Faptul că profesorii sunt chemați la discuții face ca opinia publică să uite problemele din educație. Ca o comparație, Cristoiu spune că protestul nu este o mămăligă, ci este un terci. În cazul terciului, totul se fierbe, dar nu iese nimic.

„De data aceasta nu sunt de acord cu dumneavoastră. Din punct de vedere al opiniei publice din România, care n-are nicio treabă că opinia publică occidentală, pentru profesori… Ei sunt ținta unei campanii. Faptul că cineva îi primește face să uite. E slab protestul. Trebuiau închise școlile, să nu existe școală în România decât cu lacăt pe ușă. Eu nu am nimic împotriva celor care au ieșit în stradă. În România, normal era să nu fie școală fără lacăt și cu profesori în grevă, cu banderolă albă în față. Asta nu e mămăligă, e terci. La terci nu iese nimic.”, a explicat ziaristul.

Cristoiu: „În bătălia politică, Bolojan a pierdut”

În continuarea discursului, Cristoiu a vorbit despre cea mai recentă apariție a lui Nicușor Dan. Președintele a specificat că își duce fata la școală, dar că nu stă la ceremonie ca să nu creeze tensiuni. Din punctul de vedere al jurnalistului, Dan a ieșit bine din acest context. Din bătălia politică, spune ziaristul, Bolojan a ieșit învins.