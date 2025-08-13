Prima pagină » Actualitate » Absența ROMÂNIEI de la reuniunea liderilor europeni, un semnal îngrijorător? Ștefan Popescu: „Poate face parte din zona în care se fac ajustări”

Absența ROMÂNIEI de la reuniunea liderilor europeni, un semnal îngrijorător? Ștefan Popescu: „Poate face parte din zona în care se fac ajustări”

Ruxandra Radulescu
13 aug. 2025, 19:57, Actualitate
Absența ROMÂNIEI de la reuniunea liderilor europeni, un semnal îngrijorător? Ștefan Popescu:

Ștefan Popescu, profesor doctor în istorie, a discutat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, despre absența României, la videoconferința organizată de Guvernul de la Berlin, la care au participat forțele europene și președintele Donald Trump, alături de J.D. Vance. Expertul a subliniat că, în contextul tematicii referitoare la Ucraina: „România a fost exclusă”.

Ștefan Popescu a subliniat că este „surprinzător” cum România nu a fost invitată la reuniunea oficială organizată de cancelarul Germaniei, având în vedere că Nicușor Dan a întreprins în luna iulie o vizită la Berlin, în cadrul căreia s-a întâlnit cu Friedrich Merz.

„Dacă este vorba de Ucraina, în niciun caz România nu poate fi reprezentată de alte state. Să ne uităm  metodic cine organizează. Organizează cancelarul Germaniei și este surprinzător că România figurează printre absenți, în condițiile în care am avut o vizită la Berlin la nivel de președinte, care a asociat și membri ai guvernului.

Și atunci rămâne întrebarea ce s-a discutat la Berlin. Pentru că vreau să vă spun următorul lucru acest proces de negociere, care are o secvență de imagine în Alaska, este un proces care a început și s-a desfășurat, fără întrerupere, vreme de câteva luni după reinstalarea lui Donald Trump la Albă. Evenimentul din Alaska nu are nimic spontan.

Este greu de crezut că la Paris sau la Berlin, pentru că vorbim acum de reuniunea oficială organizată de cancelarul Merz, nu se știa de negocierile în curs dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, mai ales că au existat declarații venite de peste Ocean că au fost discuții și s-au ținut la curent liderii europeni. Deci acest lucru este exclus.

Nu cred că au fost surprinși, deși declarațiile, fără îndoială, au lăsat să se înțeleagă faptul că există o anumită surprindere. Dar una este comunicarea politică și alta este realitatea diplomatică. Și atunci, venind la scurt timp după vizita președintelui la Berlin, ne punem întrebarea cum de România a fost sărită, având în vedere că vorbim de un conflict la Marea Neagră, că vorbim de cea mai importantă țară a Uniunii Europene la Marea Neagră, care este România, că vorbim de primul partener comercial al Germaniei în regiune.

Și atunci unde se află România, țară care are cea mai lungă frontieră cu Ucraina, care a jucat un rol exemplar în ca aliat al în grupul de țări care sprijină Ucraina în Uniunea Europeană și în Organizația Tratatului Nord-Atlantic? Doi, reuniunile în format restrâns sunt mai importante decât reuniunile generale pentru că în format restrâns este clar, înseamnă că faci parte din grupul țărilor care contează. Pe mine m-a surprins foarte mult această reprezentare a flancului estic de către Polonia, dar și mai mult de către Finlanda.

E de datoria mea, ca analist de politică externă, să mă întreb: „Nu reflectă oare această invitație o anumită viziune sau raportare la flancul estic care să se focalizeze la Baltica și să excludă Marea Neagră”, pentru că este vorba de un conflict care are loc la Marea Neagră. Ucraina este riverană Mării Negre și nu este riverană Mării Baltice. Trebuie să ne punem această întrebare de ce statele de la Marea Neagră, România, în primul rând, a fost exclusă.”, a declarat Ștefan Popescu.

România în „meniul de negociere” dintre SUA și Rusia?

Jurnalistul Ionuț Cristache i-a adresat o întrebare specialistului cu privire la consecințele asupra României, dacă focusul marilor puteri va fi orientat către țările baltice și nu pe cele din zona Mării Negre, mai exact: există posibilitatea ca țara noastră să fie în „meniul de negociere” dintre SUA și Rusia?

Ștefan Popescu a precizat că, la nivelul negocierilor din SUA și Rusia, este posibil ca România să facă parte din „ajustările” pentru stabilirea unui nou echilibru strategic.

„În meniul de negociere nu m-aș exprima chiar așa, dar să știți că atunci când are loc o negociere, țările care negociază nu se raportează neapărat la viitorul imediat, au și obiective care se vor materializa pe termen mediu sau lung.

Și, fără îndoială, având în vedere că negocierea dintre Federația Rusă și Statele Unite este mult mai amplă decât Ucraina și privește echilibrele strategice la nivel mondial și anumite ajustări, România poate face parte din zona în care se fac anumite ajustări și nu mă refer la Ialta și să ne întoarcem la perioada cu Stalin, nu de asta este vorba.

Când nu ești la masa discuțiilor, nu poți spune că nu contează. Îmi pare rău, nu cred că face bine nici comunicării, pentru că dacă suntem în cadrul României oneste, cred că este bine să fim onești.”

Mediafax
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska. Principalele reacții
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Cazul care a făcut înconjurul lumii! Un bărbat a murit sufocat de greutatea partenerei sale
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Explozie gravă în Bacău, soldată cu patru răniți! A fost activat planul pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de sfâșietor!
Evz.ro
Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Ce este Discul lui Sabu, misterioasa sculptură egipteană circulară
VIDEO Diana Buzoianu CONFIRMĂ scrisoarea de la ministerul Justiției: Nu cred că este niciun minister în guvernul actual care se va pune alături de mafie
20:37
Diana Buzoianu CONFIRMĂ scrisoarea de la ministerul Justiției: Nu cred că este niciun minister în guvernul actual care se va pune alături de mafie
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene”
20:29
Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene”
ULTIMA ORĂ Trump afirmă că a avut consultări ”foarte bune” cu liderii europeni și îl avertizează pe Putin /„Vor fi consecințe SEVERE” dacă nu oprește războiul
20:19
Trump afirmă că a avut consultări ”foarte bune” cu liderii europeni și îl avertizează pe Putin /„Vor fi consecințe SEVERE” dacă nu oprește războiul
ACTUALITATE Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!
20:09
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!
POLITICĂ Președintele USR: „Deficitul pe care îl avem acum este o crimă față de următoarea generație”
20:04
Președintele USR: „Deficitul pe care îl avem acum este o crimă față de următoarea generație”
EXTERNE Zelenski: Rusia nu ar trebui să poată bloca admiterea Ucrainei în NATO /Costa: SUA ar putea oferi GARANȚII de securitate împreună cu Europa
19:50
Zelenski: Rusia nu ar trebui să poată bloca admiterea Ucrainei în NATO /Costa: SUA ar putea oferi GARANȚII de securitate împreună cu Europa