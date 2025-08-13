Absența ROMÂNIEI de la reuniunea liderilor europeni, un semnal îngrijorător? Ștefan Popescu: „Poate face parte din zona în care se fac ajustări”

Ștefan Popescu, profesor doctor în istorie, a discutat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, despre absența României, la videoconferința organizată de Guvernul de la Berlin, la care au participat forțele europene și președintele Donald Trump, alături de J.D. Vance. Expertul a subliniat că, în contextul tematicii referitoare la Ucraina: „România a fost exclusă”.

Ștefan Popescu a subliniat că este „surprinzător” cum România nu a fost invitată la reuniunea oficială organizată de cancelarul Germaniei, având în vedere că Nicușor Dan a întreprins în luna iulie o vizită la Berlin, în cadrul căreia s-a întâlnit cu Friedrich Merz.

„Dacă este vorba de Ucraina, în niciun caz România nu poate fi reprezentată de alte state. Să ne uităm metodic cine organizează. Organizează cancelarul Germaniei și este surprinzător că România figurează printre absenți, în condițiile în care am avut o vizită la Berlin la nivel de președinte, care a asociat și membri ai guvernului.

Și atunci rămâne întrebarea ce s-a discutat la Berlin. Pentru că vreau să vă spun următorul lucru acest proces de negociere, care are o secvență de imagine în Alaska, este un proces care a început și s-a desfășurat, fără întrerupere, vreme de câteva luni după reinstalarea lui Donald Trump la Albă. Evenimentul din Alaska nu are nimic spontan.

Este greu de crezut că la Paris sau la Berlin, pentru că vorbim acum de reuniunea oficială organizată de cancelarul Merz, nu se știa de negocierile în curs dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, mai ales că au existat declarații venite de peste Ocean că au fost discuții și s-au ținut la curent liderii europeni. Deci acest lucru este exclus.

Nu cred că au fost surprinși, deși declarațiile, fără îndoială, au lăsat să se înțeleagă faptul că există o anumită surprindere. Dar una este comunicarea politică și alta este realitatea diplomatică. Și atunci, venind la scurt timp după vizita președintelui la Berlin, ne punem întrebarea cum de România a fost sărită, având în vedere că vorbim de un conflict la Marea Neagră, că vorbim de cea mai importantă țară a Uniunii Europene la Marea Neagră, care este România, că vorbim de primul partener comercial al Germaniei în regiune.

Și atunci unde se află România, țară care are cea mai lungă frontieră cu Ucraina, care a jucat un rol exemplar în ca aliat al în grupul de țări care sprijină Ucraina în Uniunea Europeană și în Organizația Tratatului Nord-Atlantic? Doi, reuniunile în format restrâns sunt mai importante decât reuniunile generale pentru că în format restrâns este clar, înseamnă că faci parte din grupul țărilor care contează. Pe mine m-a surprins foarte mult această reprezentare a flancului estic de către Polonia, dar și mai mult de către Finlanda.

E de datoria mea, ca analist de politică externă, să mă întreb: „Nu reflectă oare această invitație o anumită viziune sau raportare la flancul estic care să se focalizeze la Baltica și să excludă Marea Neagră”, pentru că este vorba de un conflict care are loc la Marea Neagră. Ucraina este riverană Mării Negre și nu este riverană Mării Baltice. Trebuie să ne punem această întrebare de ce statele de la Marea Neagră, România, în primul rând, a fost exclusă.”, a declarat Ștefan Popescu.

România în „meniul de negociere” dintre SUA și Rusia?

Jurnalistul Ionuț Cristache i-a adresat o întrebare specialistului cu privire la consecințele asupra României, dacă focusul marilor puteri va fi orientat către țările baltice și nu pe cele din zona Mării Negre, mai exact: există posibilitatea ca țara noastră să fie în „meniul de negociere” dintre SUA și Rusia?

Ștefan Popescu a precizat că, la nivelul negocierilor din SUA și Rusia, este posibil ca România să facă parte din „ajustările” pentru stabilirea unui nou echilibru strategic.

„În meniul de negociere nu m-aș exprima chiar așa, dar să știți că atunci când are loc o negociere, țările care negociază nu se raportează neapărat la viitorul imediat, au și obiective care se vor materializa pe termen mediu sau lung.

Și, fără îndoială, având în vedere că negocierea dintre Federația Rusă și Statele Unite este mult mai amplă decât Ucraina și privește echilibrele strategice la nivel mondial și anumite ajustări, România poate face parte din zona în care se fac anumite ajustări și nu mă refer la Ialta și să ne întoarcem la perioada cu Stalin, nu de asta este vorba.