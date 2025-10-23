Accident aviatic în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat, proprietarul avionul nu a mai putut lua legătura cu el

Forțele de intervenție din Vaslui au fost sesizate cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deținea avionul ultraușor nu a mai putut să ia legătura cu pilotul, iar acesta nu a putu ateriza din cauza ceții. Pompierii ajunși la fața locului au găsit pilotul decedat.

Accident aviatic în județul Vaslui, pilotul a fost găsit decedat

Pompierii care au ajuns în locul indicat au constatat că avionul s-a prăbușit, iar pilotul a decedat.

Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit în zona Băcani la accidentul aviatic.

”Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi aparține avionul de mici dimensiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

Ei au precizat că apelantul a spus că a pierdut contactul cu pilotul, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.

La intervenție au participat o autospecială de stingere cu șase militari (F1 1ASAS), un echipaj SAJ cu medic, precum și voluntari de la SVSU Băcani. Misiunea a fost de a localiza aeronava și de a acorda primul ajutor pilotului, în cazul în care acesta ar fi fost găsit în viață.