Accident grav în București: Două mașini, daună TOTALĂ. O victimă a fost transportată la spital

Un accident grav a avut loc în Capitală, duminică după-amiază, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Primăverii.

Au fost implicate două autoturisme, un SUV Mercedes (înmatriculat în Argeș) și un Audi A6 (înmatriculat în București). Din imaginile de la fața locului, se observă că ambele mașini au suferit avarii importante.

Potrivit surselor Gândul, o femeie din Audi a fost transportată la spital, iar șoferul din Mercedes a părăsit locul accidentului imediat după impact.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, pentru a afla cu exactitate cum s-a produs evenimentul rutier.