Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român

Luiza Dobrescu
31 dec. 2025, 18:33, Știri politice
Fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, trece dintr-o extremă într-alta atunci când vine vorba despre convingeri politice. Dacă, până mai ieri, tânăra de 32 de ani, care locuia în Paris, milita pentru drepturile minorităţilor LGBTQ, a venit vremea ca aceasta să treacă de partea comuniştilor. 

Oana Lasconi a devenit simpatizantă a comuniştilor, iar în Franţa chiar a luat parte la marşuri organizate de nostalgicii URSS.

Tânăra s-a întors în România și şi-a postat pe o rețea de socializare şi carnetul de membru al partidului PSR (Partidul Socialist Român), care promite să continue politicile Partidului Comunist Român (PCR).

Ca o ironie a sorţii, Elena Lasconi este colegă de partid în USR cu Cristian Ghinea, care a introdus un proiect de lege prin care este condamnat comunismul.

Mesajul de bun venit adresat Oanei Lasconi de către PSR

De asemenea, Oana Lasconi a postat de mai multe ori mesaje prin care îşi manifestă intenţia şi înclinaţia spre această formaţiune politică.

