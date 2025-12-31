Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român

Fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, trece dintr-o extremă într-alta atunci când vine vorba despre convingeri politice. Dacă, până mai ieri, tânăra de 32 de ani, care locuia în Paris, milita pentru drepturile minorităţilor LGBTQ, a venit vremea ca aceasta să treacă de partea comuniştilor.

Oana Lasconi a devenit simpatizantă a comuniştilor, iar în Franţa chiar a luat parte la marşuri organizate de nostalgicii URSS.

Tânăra s-a întors în România și şi-a postat pe o rețea de socializare şi carnetul de membru al partidului PSR (Partidul Socialist Român), care promite să continue politicile Partidului Comunist Român (PCR).

Ca o ironie a sorţii, Elena Lasconi este colegă de partid în USR cu Cristian Ghinea, care a introdus un proiect de lege prin care este condamnat comunismul.

De asemenea, Oana Lasconi a postat de mai multe ori mesaje prin care îşi manifestă intenţia şi înclinaţia spre această formaţiune politică.

