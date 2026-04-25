Accident în parcarea unui mall din Pitești. Un pensionar s-a răsturnat cu mașina și a rănit o femeie de 34 de ani

Incident în parcarea unui mall din Pitești. O femeie în vârstă de 34 de ani a ajuns la spital în urma unui accident provocat de un pensionar.

Mașina, condusă de un pensionar în vârstă de 70 de ani a lovit un parapet de beton, dar și un indicator rutier, pe care l-a rupt. Vehiculul s-a răsturnat, iar indicatorul rupt a lovit femeia care se afla în apropiere.

Femeia a fost rănită ușor, iar un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a preluat-o la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Pasagerul din mașină a primit, de asemenea, îngrijiri medicale la fața locului, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș.

„La fața locului au intervenit polițiștii Biroului Rutier Pitești, iar din verificările preliminare a rezultat faptul că un bărbat de 70 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism în parcarea aferentă unui centru comercial, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, posibil pe fondul altor preocupări, a intrat în coliziune cu un bolard din beton și cu un indicator rutier, după care s-a răsturnat pe plafon.

Totodată, în urma impactului cu cele două elemente de amenajare rutieră, a rezultat rănirea unei femei, de 34 de ani, care se afla în zona unui scuar pentru pietoni de lângă aceste elemente.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultând că nu a consumat alcool”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, Florin Popa, potrivit AnchetaOnline.

sursa foto: Ancheta Online / PiteȘtiri

