Accident grav între un tramvai și un autobuz STB în București. Sunt 8 victime

Un accident a avut loc între un tramvai și un autobuz STB în București, în urmă cu scurt timp. Sunt opt victime, anunță reprezentanții ISU București.

Update 4 noiembrie 2025, ora 11:33. STB SA Clienți anunța că linia tramvaiului 41 este blocată în continuare. Pentru preluarea fluxului de călători, s-a înființat linia navetă 641, care funcționează între Piața Presei si capătul de linie Ghencea.

Update 4 noiembrie 2025, ora 11:05. Reprezentanții Brigăzii Rutiere au anunțat că incidentul a avut loc în jurul orei 10:00.

„La data de 4 noiembrie 2025, în jurul orei 10.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe o stradă din Sectorul 6.

Polițiștii rutieri ajunși la locul producerii accidentului de circulație, respectiv la intersecția dintre Str. Brașov cu Drumul Taberei, au constatat că este vorba despre un autobuz din cadrul Societății de Transport București care a intrat în coliziune cu un tramvai.

Din primele informații, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, iar până la acest moment 7 persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind “zero”.

Traficul rutier este restricționat pe banda 1 de circulație pe Drm. Taberei, sensul către Valea Oltului.

Activitățile sunt în dinamică. Revenim cu informații”, a transmis Brigada Rutieră.

7 persoane transportate la spital

Update 4 noiembrie 2025, ora 10:48. Mai multe persoane sunt transportate la spital.

„În urma evaluării medicale sunt transportate la spital 7 victime conștiente, cooperante, astfel:

Două victime la Spitalul Clinic de Urgență București,

Patru victime la Spitalul Universitar de Urgență București

O victimă la Spitalul Militar Central”, transmite ISU București.

Un incident rutier a avut loc, în cursul dimineții de marți, 4 noiembrie 2025, în București. Un tramvai și un autobuz, care aparțin Societății de Transport București (STB), s-au ciocnit. În urma accidentului, sunt opt victime. Șapte dintre persoanele implicate în accident au cerut să fie transportate la spital.

„În urmă cu scurt timp s-a produs un accident rutier între un tramvai și un autobuz STB, str. Brașov intersecție cu Drumul Taberei.

În urma evaluării SMURD, sunt 8 victime (conștiente), dintre care 7 doresc transport la spital. Nu sunt persoane încarcerate. Au fost alertate o autospecială de stingere, 3 SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple”, anunță ISU București.

La această oră, linia tramvaiului 41 este blocată pe Str. Brașov, în zona stației Piața Drumul Taberei, sens spre Ghencea, respectiv spre Valea Ialomiței, anunți reprezentanții Clienți STB.

Știre în curs de actualizare.

Sursă foto: ISU București / Facebook