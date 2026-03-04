Un incident teribil a avut loc miercuri după-amiază în Capitală! O femeie care se deplasa cu trotineta a fost lovită în plin de o mașină.

UPDATE: Accident miercuri după-amiază pe Bulevardul Gheorghe Magheru din București, în zona Piața Romană. O femeie a fost lovită de un autoturism și necesită manevre de resuscitare.

Pe 4 martie 2026, în jurul orei 14:50, un bărbat de 50 de ani se deplasa cu autoturismul pe Bulevardul Magheru, dinspre Piața Universității spre Piața Română. În circumstanțe care urmează să fie stabilite, a surprins și accidentat o femeie de aproximativ 45-50 de ani. Aceasta traversa strada, conform Brigăzii Rutiere București.

Șoferul a fost testat cu alcooltest, rezultatul fiind zero.

Au fost instituite restricții pe benzile 2, 3 și 4 ale Bulevardului Magheru, sensul spre Piața Romană. Este restricționată și banda 4 pe sensul spre Universitate. Cercetările sunt în curs pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Accidentul a avut loc în jurul ore 15:20, în Piața Romană. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă, momentan, nu se cunosc mai multe detalii cu privire la starea de sănătate a acesteia. Poliția a intervenit imediat, iar circulația a fost oprită în zonă pentru puțin timp.

În acest moment se fac verificări pentru a se stabili circumstanțele în care s-a produs acccidentul.

