București. Piața Victoriei. Ora 12:00. Ora de vârf a trecut, însă cea mai mare intersecție din București este în continuare aglomerată. Printre mașini și pietoni își fac loc zeci de trotinetiști. Cu cască, fără cască, curieri sau corporatiști, toți vor să învingă traficul, cu orice risc. Chiar și cu riscul vieții. În doar câteva minute, reporterii Gândul au reușit să filmeze aproximativ 10 persoane pe trotinete care au trecut pe roșu. Exact așa a făcut și tânărul care a ucis o femeie de 71 de ani pe trecerea de pietoni, în urmă cu 3 săptămâni.

6 luni, 5 morți, 800 de răniți…

În primele 6 luni ale anului 2025, în România au avut loc 765 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, soldate cu 5 morți, 82 răniți grav și 718 răniți ușor. Numărul incidentelor în care sunt implicate trotinetele este în creștere față de anul 2024. Potrivit datelor transmise de Poliția Română, la solicitarea Gândul, în primele 6 luni ale anului trecut au avut loc 583 de accidente, soldate cu 6 morți, 64 răniți grav și 528 răniți ușor.

Potrivit informațiilor Gândul, cei mai mulți dintre cei care au de suferit de pe urma accidentelor sunt tineri, care rămân cu sechele grave, fie paralizați, fie cu membre amputate.

Titi Aur: În România este cel mai rău

În marile orașe, cum este Bucureștiul, acest tip de transport alternativ, util pentru multe persoane, și prietenos cu mediul, nu este absolut deloc controlat. Se circulă peste tot, pe trotuare, pe mijlocul drumului, pe mijlocul intersecțiilor, se trece masiv pe roșu, iar viteza „legală” de 25 de kilometri la oră este deseori depășită. Practic, vorbim despre o adevărată debandadă.

„În România, legea spune că pentru a circula cu trotineta trebuie să ai 14 ani. Asta este singura condiție pe care trebuie să o îndeplinești și nu trebuie să ai niciun fel de pregătire”, spune Titi Aur, expert în conducere defensivă.

Fostul pilot ne explică de la ce mari instituții trebuie să vină schimbarea, și cum este controlat transportul cu trotinetele în alte țări europene.

„Trotinetele electrice, la fel ca telefoanele, sunt două evoluții tehnologice extraordinare. Dar pe cât de utile și spectaculoase sunt, atât de periculoase sunt și pentru circulație. Telefoanele distrag foarte mult atenția, și sunt cauza multor accidente, iar în ceea ce privește trotinetele, în general, în lume, cu greu s-au găsit soluții pentru a fi ținute sub control. În România este cel mai rău, pentru că nu există absolut niciun control asupra trotinetelor electrice. În primul rând, în România nu se face educație în ceea ce privește circulația, mai ales cu trotineta electrică, așa cum se face în majoritatea țărilor europene”, spune Titi Aur.

Specialistul în conducere defensivă mai explică, pentru Gândul, care este singurul criteriu „major” pe care trebuie să-l îndeplinești pe a circula cu trotineta în țara noastră.

„În România, legea spune că pentru a circula cu trotineta trebuie să ai 14 ani. Asta este singura condiție pe care trebuie să o îndeplinești și nu trebuie să ai niciun fel de pregătire. Nu trebuie să treci prin niciun fel de examinare. Mai mult, statul te obligă să mergi pe carosabil. De ce? Pentru că nu există infrastructură pentru acest tip de transport. În România, nu ai voie să circuli cu mai mult de 25 de kilometri pe oră. Doar că nimeni nu verifică trotinetele. Sunt trotinete care ajung și la 80 de kilometri pe oră, fiind modificate. Trec pe lângă noi, și nimeni nu reacționează”, spune fostul pilot de raliuri.

Metoda olandeză – de ce nu mai există trotinetiști vitezomani în Amsterdam

Specialistul în conducere defensivă explică apoi cum se controlează viteza trotinetelor în alte țări, și ce instituții trebuie să schimbe normele privind transportul cu trotineta în țara noastră.

„În Olanda, de exemplu, te oprește poliția, și împreună cu un personal tehnic, îți pune trotineta pe un dispozitiv și o accelerează. Dacă trece de 25 de kilometri pe oră, trotineta este confiscată. Conducătorii de trotinete sunt astfel descurajați. Deci există metode de control, dar trebuie aplicate și la noi. Responsabil pentru aceste măsuri este Guvernul, prin Consiliul Interministerial pentru Siguranța Rutieră – coordonat de Ministerul Transporturilor, din care fac parte și autoritățile locale. Ministerul Educației este și el responsabil, iar Ministerul Afacerilor Interne deține în continuare partea de examinare, dar și aplicarea sancțiunilor. Ca atare, toate aceste instituții, împreună cu primăriile, reunite în acest Consiliu, pot schimba ceva. Deocamdată nu se face nimic, și aici mă refer și la nivel general. Suntem țara cu cei mai mulți morți în accidente rutiere din Europa, iar aceste tragedii fără margini au devenit o banalitate pentru autorități”, mai spune Titi Aur.

Teoretic, transportul cu trotineta este reglementat în România prin OUG. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Iată ce reguli sunt prevăzute la art. 41 alin. 3., pe care foarte puțini le respectă:

„Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h.

(2) Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.

(3) Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare.

(4) Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

În circulația pe drumurile publice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie:

a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;

b) prevăzută cu un sistem adecvat, functional, de direcţie;

c) dotată cu sistem de avertizare sonoră;

d) echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;

e) echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent- reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.

Art. 161. – (1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică:

a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia “Accesul interzis bicicletelor“;

b) să înveţe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;

c) să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

d) să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;

e) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;

f) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;

g) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;

h) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;

i) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;

j) să circule fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 14 și 15;

k) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;

l) să circule cu defecțiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;

m) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;

n) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;

o) să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;

p) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul;

q) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ține ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică.

(2) Se interzice conducătorului de bicicletă să transporte o altă persoană, cu excepția copilului în vârstă de până la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.

(3) Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate.

Reguli făcute pentru a fi încălcate

Pe lângă faptul că legea nu aduce norme mai dure, respectiv obligativitatea de a te pregăti înainte să mergi cu trotineta pe carosabil, regulile de mai sus sunt respectate de puțină lume, spun surse administrative.

Mai mult, în cartierele bucureștene este o debandadă totală în rândul minorilor. Nu doar că mulți dintre ei nu au 14 ani, dar foarte mulți copii merg chiar și câte trei pe o trotinetă și cu viteză foarte mare.

„Aici este datoria polițiilor locale să-și facă treaba și să descurajeze copiii să meargă cu trotinetele. Este și responsabilitatea părinților, care fie le cumpără copiilor trotinete puternice, fie le permit acestora să închirieze trotinete. Copiii nu pot să le închirieze de capul lor, în aplicația de închiriat trebuie să introducă datele unui card bancar. Mai mult, se umblă tot mai des la trotinete și se modifică viteza”, au precizat pentru Gândul surse administrative.

Primăria Capitalei mai mult vrea decât face

De mai mulți ani, Primăria Capitalei „mimează” schimbarea normelor în ceea ce privește transportul cu trotinetele. În prezent, proiectul se află la „revizuire”.

„Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice se află în prezent în revizuirea specialiștilor în transporturi din cadrul Primăriei Capitalei și a specialiștilor din domeniul juridic. Ulterior, va fi analizat împreună cu primăriile de sector și cu Poliția Rutieră, pentru corelarea aspectelor tehnice și de siguranță. Forma actualizată va fi apoi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București”, se arată într-un răpsuns al Primăriei Capitalei, la solicitarea Gândul.

La un moment dat s-a propus și organizarea unui referendum, prin care bucureștenii ar fi urmat să decidă dacă mai vor sau nu trotinete în oraș.

„Organizarea unui astfel de referendum nu este o soluție. Trotinetele nu trebuie interzise, mai ales într-un oraș atât de poluat. Dar regimul lor trebuie foarte bine reglementat. Pe principiul acesta, că este periculos, ar trebui să interzicem și mașinile, pentru că zilnic se întâmplă accidente. Nu asta este soluția”, au declarat pentru Gândul reprezentanți ai Consiliului General al Municipiuui București.

„Nu doar statul și autoritățile trebuie să vină cu schimbarea. Ci și fiecare dintre noi trebuie să respectăm regulile, și atunci ne va fi mai bine”, spune un bucureștean care trece zilnic prin Piața Victoriei, acolo unde foarte mulți dintre cei care folosesc trotinetele, fie personale, fie închiriate, nu respectă reguli elementare și trec pe culoare roșie a semaforului.

Nu doar românii obișnuiți încalcă flagrant regulile pe trotinetă. De-a lungul vremii, în România au avut loc și accidente cu „vedete” pe trotinete. Este celebrul caz al lui Dan Barna, politician USR, care a fost acroșat de o mașină după ce a încălcat normele de circulație, așa cum se poate vedea AICI.

