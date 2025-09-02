Actorul Nicholas Braun, celebru pentru rolul din serialul „Succession”, a fost ARESTAT pentru conducere sub influența alcoolului

Actorul Nicholas Braun (37 de ani), celebru pentru rolul lui Greg Hirsch din serialul „Succession”, a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului. Mai mult, el mergea și cu farurile stinse.

Conducerea Închisori din comitatul Carroll din New Hampshire a confirmat, marți, pentru Us Weekly că Braun a fost arestat vineri, sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului și eliberat sâmbătă.

Poliția a declarat pentru The Cut că Braun conducea și fără farurile aprinse. TMZ a declarat că Braun a fost arestat în Moultonborough și închis în comitatul Carroll. Actorul nu a fost obligat să plătească cauțiunea, dar este așteptat să se prezinte la o ședință de judecată, pe 16 septembrie 2025.

Braun l-a interpretat pe Greg Hirsch, alias vărul Greg, în serialul „Succession”, difuzat timp de patru sezoane pe HBO, din 2018 până în 2023. Serialul de comedie-dramă a fost nominalizat de 75 de ori la Premiile Emmy Primetime și a câștigat 19 premii, potrivit upi.com.

Premiile Emmy Primetime, oferite anual, sunt acordate de Academia Americană de Artă și Științe Televiziune (ATAS) pentru excelență în producțiile de televiziune americane difuzate în intervalul orar de maximă audiență (primetime).

Ele sunt considerate echivalentul Premiilor Oscar pentru cinematografie și recunosc realizări în categorii precum seriale dramatice, seriale de comedie, miniserii, filme de televiziune și multe altele, inclusiv premii pentru realizări tehnice.

FOTO – Profimedia