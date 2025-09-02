Prima pagină » Actualitate » Actorul Nicholas Braun, celebru pentru rolul din serialul „Succession”, a fost ARESTAT pentru conducere sub influența alcoolului

Actorul Nicholas Braun, celebru pentru rolul din serialul „Succession”, a fost ARESTAT pentru conducere sub influența alcoolului

02 sept. 2025, 22:01, Actualitate
Actorul Nicholas Braun, celebru pentru rolul din serialul „Succession”, a fost ARESTAT pentru conducere sub influența alcoolului
Actorul Nicholas Braun

Actorul Nicholas Braun (37 de ani), celebru pentru rolul lui Greg Hirsch din serialul „Succession”, a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului. Mai mult, el mergea  și cu farurile stinse.

Conducerea Închisori din comitatul Carroll din New Hampshire a confirmat, marți, pentru Us Weekly că Braun a fost arestat vineri, sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului și eliberat sâmbătă.

Poliția a declarat pentru The Cut că Braun conducea și fără farurile aprinse. TMZ a declarat că Braun a fost arestat în Moultonborough și închis în comitatul Carroll. Actorul nu a fost obligat să plătească cauțiunea, dar este așteptat să se prezinte la o ședință de judecată, pe 16 septembrie 2025.

Braun l-a interpretat pe Greg Hirsch, alias vărul Greg, în serialul „Succession”, difuzat timp de patru sezoane pe HBO, din 2018 până în 2023. Serialul de comedie-dramă a fost nominalizat de 75 de ori la Premiile Emmy Primetime și a câștigat 19 premii, potrivit upi.com.

Premiile Emmy Primetime, oferite anual, sunt acordate de Academia Americană de Artă și Științe Televiziune (ATAS) pentru excelență în producțiile de televiziune americane difuzate în intervalul orar de maximă audiență (primetime).

Ele sunt considerate echivalentul Premiilor Oscar pentru cinematografie și recunosc realizări în categorii precum seriale dramatice, seriale de comedie, miniserii, filme de televiziune și multe altele, inclusiv premii pentru realizări tehnice.

FOTO – Profimedia

Citește și

FOTO Trei bărbați care efectuau marcaje rutiere pe A1, la Boița, au MURIT după ce au fost loviți de un TIR
20:13
Trei bărbați care efectuau marcaje rutiere pe A1, la Boița, au MURIT după ce au fost loviți de un TIR
DECES Jurnalistul Ioan Nistor, decanul de vârstă al presei sibiene, a MURIT la vârsta de 97 de ani
19:27
Jurnalistul Ioan Nistor, decanul de vârstă al presei sibiene, a MURIT la vârsta de 97 de ani
ULTIMA ORĂ Nu s-au terminat veștile proaste. Premierul Bolojan anunță că TVA-ul în HORECA ar putea crește
19:17
Nu s-au terminat veștile proaste. Premierul Bolojan anunță că TVA-ul în HORECA ar putea crește
EMISIUNI Turcescu, IRONII savuroase la adresa intelectualilor revoltați de reforma lui Bolojan: „Sunt clătitele spațiului public românesc”
18:56
Turcescu, IRONII savuroase la adresa intelectualilor revoltați de reforma lui Bolojan: „Sunt clătitele spațiului public românesc”
VIDEO Imagini spectaculoase de la INCENDIUL din zona ansamblului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea
18:22
Imagini spectaculoase de la INCENDIUL din zona ansamblului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea
EMISIUNI Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”
17:49
Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”
Mediafax
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte
Mediafax
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Iancu Guda, despre reforma administraţiei locale: Ce avem acum datează de la Cuza
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
„Muntele de otravă” din România de care puțini au auzit. E bine să stai departe de acest loc: Acolo, oamenii mor de tineri
Evz.ro
Misterul de pe strada Miniș. „Casa Ororilor” din Titan, triplul asasinat care bântuie Bucureștiul după 27 de ani
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului
VIDEO Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reducere personalului din administrație
22:09
Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reducere personalului din administrație
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
EXTERNE Adrian Năstase, invitat să participe la parada de la Beijing. China comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
21:44
Adrian Năstase, invitat să participe la parada de la Beijing. China comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
ULTIMA ORĂ În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie
21:17
În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie
EXTERNE Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei
21:15
Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion: „Românii trebuie întrebați într-un REFERENDUM dacă sunt de acord cu cheltuielile militare”
21:00
George Simion: „Românii trebuie întrebați într-un REFERENDUM dacă sunt de acord cu cheltuielile militare”