Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei

Diane Keaton era cunoscută publicului larg pentru rolurile sale în filme de succes, precum „Clubul primelor soții”, „Fată de mireasă” și „Nașul”.

Un purtător de cuvânt al familiei Keaton a confirmat pentru PEOPLE că aceasta a murit în California și că nu sunt disponibile în prezent alte detalii.

Actrița Diane Keaton s-a stins din viață la 79 de ani

Keaton a devenit faimoasă în anii 1970. Ea a câștigat și premiul Oscar pentru cea mai bună actriță din filmul Annie Hall din 1977. Cariera sa lungă a inclus și filme precum Clubul primelor soții, dar și multiple colaborări cu regizoarea Nancy Meyers și franciza Clubul cărții.

Actrița s-a născut în Los Angeles în 1946 ca Diane Hall și a fost cea mai mare dintre cei patru copii. Tatăl ei a fost inginer constructor, iar mama ei a fost casnică.

Keaton a jucat în piese de teatru în liceu, iar după absolvire în 1964, a urmat studiile de teatru la facultate. Dar a renunțat curând la studii și s-a mutat la New York pentru a încerca să-și croiască drum în teatru. A luat numele de fată al mamei sale, Keaton, ca nume profesional, deoarece exista deja o Diane Hall înregistrată la Actors’ Equity.

În 1968, Keaton a fost distribuită în piesa „Hair” de pe Broadway ca dublură pentru Sheila. În 2017, Keaton a declarat că s-a luptat cu bulimia în această perioadă, după ce regizorul spectacolului i-a spus că trebuie să slăbească, deși nu l-a învinovățit pentru boala ei. „Credeți-mă, avea legătură cu o nevoie excesivă de mai mult. Prea mult. Era o boală mintală”, a spus ea.

Primul contact cu cinematografia

Debutul ei cinematografic a avut loc în anii 1970 în filmul „ Îndrăgostiți și alți străini” , dar marea ei șansă a venit când Francis Ford Coppola a distribuit-o în rolul lui Kay Adams, prietena lui Michael Corleone, interpretat de Al Pacino în filmul „Nașul”, lansat în 1972. Filmul a fost bazat pe romanul lui Mario Puzo, dar Keaton nu a citit bestsellerul înainte de audiție și nu știa cu adevărat despre ce este vorba în film.