Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei

11 oct. 2025, 22:04, Actualitate
Diane Keaton era cunoscută publicului larg pentru rolurile sale în filme de succes, precum „Clubul primelor soții”, „Fată de mireasă” și „Nașul”.

Un purtător de cuvânt al familiei Keaton a confirmat pentru PEOPLE că aceasta a murit în California și că nu sunt disponibile în prezent alte detalii.

Keaton a devenit faimoasă în anii 1970. Ea a câștigat și premiul Oscar pentru cea mai bună actriță din filmul Annie Hall din 1977. Cariera sa lungă a inclus și filme precum Clubul primelor soții, dar și multiple colaborări cu regizoarea Nancy Meyers și franciza Clubul cărții.

Actrița s-a născut în Los Angeles în 1946 ca Diane Hall și a fost cea mai mare dintre cei patru copii. Tatăl ei a fost inginer constructor, iar mama ei a fost casnică.

Keaton a jucat în piese de teatru în liceu, iar după absolvire în 1964, a urmat studiile de teatru la facultate. Dar a renunțat curând la studii și s-a mutat la New York pentru a încerca să-și croiască drum în teatru. A luat numele de fată al mamei sale, Keaton, ca nume profesional, deoarece exista deja o Diane Hall înregistrată la Actors’ Equity.

În 1968, Keaton a fost distribuită în piesa „Hair” de pe Broadway ca dublură pentru Sheila. În 2017, Keaton a declarat că s-a luptat cu bulimia în această perioadă, după ce regizorul spectacolului i-a spus că trebuie să slăbească, deși nu l-a învinovățit pentru boala ei. „Credeți-mă, avea legătură cu o nevoie excesivă de mai mult. Prea mult. Era o boală mintală”, a spus ea.

Primul contact cu cinematografia

Debutul ei cinematografic a avut loc în anii 1970 în filmul „ Îndrăgostiți și alți străini” , dar marea ei șansă a venit când Francis Ford Coppola a distribuit-o în rolul lui Kay Adams, prietena lui Michael Corleone, interpretat de Al Pacino în filmul „Nașul”, lansat în 1972. Filmul a fost bazat pe romanul lui Mario Puzo, dar Keaton nu a citit bestsellerul înainte de audiție și nu știa cu adevărat despre ce este vorba în film. 

