Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției

2025 a fost un an tulburător. Apăsător. Sistematic stresant. A început cu desantul Parchetului General pe “complotiștii” care l-au susținut pe Călin Georgescu să ajungă în topul preferințelor românilor în primul tur de scrutin al alegerilor din decembrie 2024. S-au deschis dosare pe bandă rulantă.

CCR a fost judecător suprem al votanților și și-a adjudecat teoria CSAT-ului strânsă de la serviciile de informații, mai puțin cel al Armatei, pentru a anula tot și a relua bătălia pe scaunul prezidențial. Societatea s-a trezit buimăcită și trimisă din nou la urne. Alegerea a fost matematicianul ong-ist Nicușor Dan.

Călin Georgescu, trei dosare penale

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, s-a ales cu trei dosare penale. Sfârșitul acesta de an îl prinde sub povara unui control judiciar prelungit – decizie definitivă dată de curând în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară.

Și susținători ai lui, și apropiații, au avut parte de un traseu judiciar complicat. Horațiu Potra a fost adus, cu fiu și nepot din străinătate, după ce a stat un pic prin Dubai și după ce Ministerul Justiției plus Poliția Română au depus toate diligențele posibile să îl aducă la bară în România.

Acum, din spațiul carceral, Potra se plânge că a fost supus presiunilor ca să-l dea în gât pe Georgescu.

Nu se știe deocamdată cât adevăr există în ce spune sau dacă e vorba doar de o strategie a șefului mercenarilor din Congo pentru a-și proteja fiul. Asta rămâne de văzut.

Cât despre Georgescu, cele mai grave acuzații din anchetele deschise pe numele lui sunt legate de finanțarea campaniei electorale și de o presupusă tentativă de lovitură de stat, în care procurorii urmează să susțină probatoriul în fața instanței.

Dosarul „Getica”

Un alt dosar care a făcut valuri a fost cel supranumit GETICA. În care era pus sub acuzare generalul rezervist Radu Theodoru. Acesta a decedat recent.

Dar cauza asta, în care șase persoane au fost acuzate că s-au constituit într-un grup infracțional organizat pentru a-l susține pe Călin Georgescu își continuă drumul, pe faza camerei preliminare, în prim termen dat abia acum, pe 19 decembrie, la Curtea de Apel București.

Vom afla în 2026 despre deplina legalitate a rechizitoriului sau dacă dosarul se va întoarce la DIICOT. Fără Radu Theodoru cap de listă, care a plecat la Judecata de Apoi.

România a ales, în 2025, un nou președinte. Care, după ce procurorul general Alex Florența a ieșit la rampă să explice pe ce se bazează rechizitoriul făcut în unul din dosarele lui Călin Georgescu, a luat documentul generat de PICCJ și l-a prezentat partenerilor europeni la summitul de la Copenhaga ca pe un triumf asupra dezinformărilor și influenței ruse în alegerile din decembrie 2024.

Fapt fără precedent și de neînțeles în condițiile în care dosarul nu avusese parte de un verdict final în justiție. Președintele și-a pus în aplicare planul prin care Justiția să fie făcută după chipul și asemănarea cu interesele lui și ale susținătorilor lui. Ocazie cu care l-a urecheat cel mai aprig pe procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag.

Dosarul Zisu

Într-o demonstrație de virilitate profesională, anchetatorii DNA-Secția Militară au descins, în 2025, la locațiile generalului Cătălin Zisu, unul dintre “greii” MApN, punându-l sub acuzare și pe el și alți ofițeri de rang înalt și personal civil al Armatei.

Unul dintre colegii de dosar al lui Zisu este generalul de brigadă și fost comandant al unității care administra cimitirul Ghencea Militar.

Tot DNA a intrat în rețeaua presupușilor infractori din Port Constanța, dosar încă neterminat.

Dosarul Coldea-Dumbravă

Peste toate dosarele trimise la instanță de DNA sau anchetele începute în 2025, instituția a punctat pozitiv cu trimiterea în judecată a generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, personaje-cheie din perioada neagră a Justiției, când au fost trimiși pe eșafodul instanțelor grămezi de afaceriști, primari, medici cu reputație și politicieni incomozi.

De dragul și în numele luptei anticorupție așa cum și-a adjudecat-o gruparea Băsescu-Coldea-Kovesi.

A avut loc, însă, alt deces în rândul inculpaților cu “stele”. Generalul Dumitru Dumbravă. Odată cu dispariția lui, secretele destinatarilor pliculețelor galbene din Justiție au fost puse la loc sigur, în Eternitate.

Dosarul spionului din Republica Moldova

Altă captură importantă a procurorilor, de data asta DIICOT, a fost cea a fostului adjunct al spionajului din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că ar fi divulgat informații secrete către ofițeri KGB din Belarus și astfel a pus în pericol securitatea României.

A fost arestat. De trei luni, însă, nimeni nu mai scoate o vorbă despre soarta acestui dosar și nimic nu mai mișcă în ancheta respectivă. TOP SECRET!

Acum, pe ultimii metri din finish-ul anului 2025, tot DIICOT a început urmărirea penală, in rem, ce-i drept, în cazul TINMAR.

În octombrie s-a lăsat cu percheziții la “băieți deștepti” din energie.

Iar DNA i-a trimis în judecată, zilele acestea, pe mituiții de la ELCEN în frunte cu fostul șef al instituției. Claudiu Crețu, dar și pe fostul secretar de stat din Ministerul Economiei, Constantin Nedelcea, la pachet cu vicepreședintele ANPC, Sebastian Hotca.

„Vedeta” Diana Șoșoacă

Dincolo, la Parchetul General, europarlamentarul Diana Șoșoacă este vedetă într-un dosar în care e acuzată de promovarea de idei legionare, a cultului unor criminali de război, ultraj și lipsire de libertate.

Eurodeputata, prietena rușilor, se consideră executată politic. Nu este singura care strigă că este victima Justiției.

Scandalul Stănoiu

Scandalul finalului de an l-a constituit moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. A fost moarte suspectă sau naturală? În urma dezvăluirilor jurnaliștilor legate de dubioasa relație cu un bărbat mai tânăr cu peste 50 de ani decât Rodica Stănoiu, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au deschis un dosar penal.

Și așteaptă acum raportul complet al INML după ce vor fi gata rezultatele analizelor histopatologice și toxicologice.

Una peste alta, la Cotroceni, Președintele-olimpic are de rezolvat ecuația vieții sale, o nouă reformă a sistemului judiciar, deși nu are în atribuții așa ceva. A reușit, totuși, să lanseze propunerea introducerii serviciilor secrete în Justiție pentru monitorizarea activităților economice în CSAT, ceea ce este extrem de periculos.

Off-Recorder, în 2025, în oglinda Justiției au fost aruncate grămezi de pietre. Și acum, deformată de scandalurile generate în lanț, Justiției îi va fi greu să mai lipească cioburile neîncrederii în sistem semănate cu persuasiune prin acțiunile Haștag-Rezist.

