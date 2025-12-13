Acuzații grave la adresa organizatorilor protestelor în justiție: „Mi-a sugerat să mint. Denunț public solicitările”. ONG-ul se delimitează de scandal

Un tânăr antreprenor din Cluj, care activează în domeniul IT, și care zilele acestea s-a implicat în controversa creată de protestele în justiție, acuză unul dintre presupușii membri ai ONG-ului care organizează astfel de manifestații că i-a sugerat să mintă public. Potrivit lui Ștefan Deleanu, mulți dintre cei care participă la proteste nu ar cunoaște exact care sunt de fapt problemele în justiție, și s-ar lăsa manipulați. Tânărul chiar a mers la protestul de la Cluj, unde i-a întrebat pe participanți pentru ce protestează, iar mulți nu ar fi știut ce să răspundă. Tânărul din Cluj a realizat o postare cu aceste aspecte, iar unul dintre presupușii membri ai Declic i-a reproșat că nu i-a selectat pe cei care au răspuns la întrebări.

„Un om din echipa extinsă Declic mi-a sugerat PUBLIC să mint prin postările mele pentru a le ajuta demersurile. Denunț public aceste solicitări. (Actualizări în subsol)

Astăzi, am fost abordat de un membru din echipa extinsă Declic, întâi prin replici la o postare în care aduc în vederea publicului ieșirile publice ale doamnei Panioglu (importante pentru a reliefa credibilitatea să că martor) în contextul reportajului Recorder, iar apoi prin sugestii PUBLICE de a minți oamenii care au încredere în ce postez. Am încercat în conflictul între societatea civilă și CSM / ICCJ să fiu moderat și corect – să lupt pentru adevăr, cu încrederea că doar acesta poate precedă soluțiile efectiv”, își începe postarea Ștefan Deleanu.

Mai departe, tânărul din Cluj îl acuză pe unul dintre presupușii membri ai Declic de faptul că i-ar fi cerut să-i manipuleze pe cei care îl urmăresc pe rețelele sociale.

Protestele în Justiție, „vax populi”

Deleanu a mers vineri seară la protestul de la Cluj, unde a realizat mai multe mini-interviuri cu participanții de la manifestație, pe care i-a întrebat de ce protestează. Tânărul sugerează astfel că mulți dintre cei care ies la proteste nu ar cunoaște exact unde este realitatea în ceea ce privește controversele din Justiție, denumind postarea „vax populi”.

Ei bine, la această postare, un bărbat care participă frecvent la astfel de proteste i-a reproșat faptul că nu-i selectează pe cei care vorbesc despre problemele în justiție.

„Când presezi pentru reacția de moment și nu selectezi. D-asta Cioran nu dădea interviuri, sper să mai reflectezi!”, este unul dintre comentariile bărbatului care participă frecvent la manifestațiile Declic.

„Crezi ca daca selectez doar unele persoane, nu e cumva asta tocmai manipulare pentru ca selectez ce sa aduc in vedere publicului?

Reacția lui Deleanu nu întârzie:

„Crezi ca daca selectez doar unele persoane, nu e cumva asta tocmai manipulare pentru ca selectez ce sa aduc in vedere publicului?

Cu 4 oameni am vorbit, toti 4 ii ai acolo sus. Cu tot ce au zis. Sunt video-uri lungi, nu scurtmetraj sa zici ca am taiat. Ti-am aratat tot coada cap”, este răspunsul tânărului.

Potrivit acestuia, Declic s-ar delimita de scandal.

„Un răspuns preliminar pe Reddit din partea DECLIC ar clarifica că domnul nu e asociat cu ONG-ul, însă nu am înțeles dacă au verificat strict la Cluj sau și în București”, a mai scris Ștefan Deleanu.