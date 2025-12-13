O româncă, mamă a două fetițe mici, a murit într-un grav accident rutier pe un drum din Brescia. Femeia avea 40 de ani și lucra de mulți ani în Italia

Adriana Ionela Vina, o româncă de 40 de ani și mamă a două fetițe, a murit pe loc într-un grav accident rutier la Montichiari, o comună în provincia italiană Brescia. Femeia a intrat cu mașina pe contrasens, într-un TIR condus de un tânăr german.

Tragedia a avut loc joi după-amiază, în jurul orei 17.00, pe Drumul Național 236 Goitese. Ea se afla la volanul unui autoturism Fiat Punto și conducea spre Mantova când ar fi pierdut controlul asupra mașinii, din motive aflate în curs de investigare, și a ajuns pe contrasens, unde a fost lovită frontal de TIR.

Impactul a fost unul foarte puternic și, din nefericire, fatal pentru Adriana, care a rămas încarcerată în mormanul de fiare.

La sosirea echipajelor de salvare, pentru Adriana nu se mai putea face nimic. Șoferul camionului, un tânăr de 19 ani de origine germană, nu a fost rănit.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost recuperat și predat autorității judiciare, iar Procuratura din Brescia a deschis un dosar pentru omor rutier.

Adriana Ionela Vina avea doar 40 de ani și era mama a două fete, potrivit bresciatoday.it. Născută în 1985, crescuse în România, dar trăia de mulți ani în Italia. Oficial, ea figura încă rezidentă în Calcinato, dar se pare că se mutase recent în zona Bergamo, potrivit sursei citate.