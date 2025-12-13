Prima pagină » Justiție » Întorsătură de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. A fost înregistrat dosar de moarte suspectă. Spitalele Obregia și Floreasca trimit fișele medicale

Întorsătură de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. A fost înregistrat dosar de moarte suspectă. Spitalele Obregia și Floreasca trimit fișele medicale

13 dec. 2025, 15:06, Justiție
Întorsătură de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. A fost înregistrat dosar de moarte suspectă. Spitalele Obregia și Floreasca trimit fișele medicale
Galerie Foto 2

Cazul morții Rodicăi Stănoiu a fost înregistrat, începând de ieri, 12 decembrie, ca dosar penal pentru moarte suspectă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Procurorii au solicitat documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând ca, în perioada următoare, să fie demarate și audieri, conform surselor Gândul. 

Dosarul a fost deschis oficial după decesul fostului ministru al Justiției, anchetatorii dorind să clarifice circumstanțele în care aceasta a murit.

A fost înregistrat dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu

În acest sens, au fost cerute fișele medicale și alte documente relevante de la unitățile spitalicești unde Rodica Stănoiu a fost tratată.

De altfel, după moartea sa, în atenția publică au fost aduse o serie de aspecte controversate din ultimii ani ai vieții sale. Deși a trecut recent în neființă, fostul ministru al Justiției nu pare să aibă liniște nici după deces, mai ales în contextul unei relații sentimentale intens discutate în cercurile apropiate.

Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol?

Conform informațiilor apărute în spațiul public, Rodica Stănoiu ar fi lăsat în urmă o avere considerabilă, care ar fi stârnit interesul partenerului său, mai tânăr cu aproximativ 50 de ani. Recent, bărbatul a fost surprins de CanCan.ro lângă unnotariat din Sectorul 3, dând telefoane peste telefoane și agitându-se înainte de a intra. Sursa citată menționează că acesta a ieșit din notariat purtând un dosar stufos, care lasă impresia că a mers tocmai pentru a clarifica moștenirea Rodicăi Stănoiu.

Fostul ministru al Justiției în Guvernul Năstase nu a avut copii, însă ar avea doi nepoți. Abia după moartea sa ar fi ieșit la iveală relația discretă pe care o avea cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani, relație ținută departe de ochii publicului.

Bărbatul ar fi apărut în viața fostului magistrat după moartea soțului acesteia, în 2017. Ulterior, Rodica Stănoiu și-ar fi refăcut viața sentimentală, în ciuda diferenței mari de vârstă.

Surse din anturajul fostului ministru susțin că partenerul ar fi exercitat un control strict asupra femeii. Se vorbește despre o schimbare radicală în comportamentul Rodicăi Stănoiu în ultimii ani, perioadă în care s-ar fi izolat tot mai mult de lume. O apropiată a declarat că bărbatul ar fi ajuns să controleze inclusiv convorbirile telefonice ale fostului ministru, punând monopol pe comunicarea acesteia cu exteriorul.

În plus, prietenii susțin că Rodica Stănoiu ar fi făcut sacrificii semnificative pentru a-și păstra relația. Aceasta ar fi apelat frecvent la intervenții estetice, dorind să își mențină aspectul fizic și să țină pasul cu femeile mai tinere.

„Nu cred că i-a căzut ea cu tronc lui, să fim serioși, chiar și cu toate operațiile estetice. Ea oricum se opera estetic excesiv pentru a fi pe placul lui. Făcea mereu intervenții să se simtă frumoasă, să țină pasul cu fetele tinere. Ea era o femeie dificilă, nu era ușor de suportat. Avea anumite tabieturi, era o femeie cu un caracter puternic, așa că nu cred că a fost dragoste”, a declarat o bună prietenă a fostului ministru.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație”

Recomandarea video

Citește și

Cum se organizează „protestele spontane”. Fost deputat USR îndeamnă lumea să doneze: „Vă rog să-i ajutați pe cei de la Corupția Ucide / Ar mai fi nevoie de 2.000 de lei”. Vezi pentru ce se strâng banii: „Planul în etape”. Un alt deputat USR îndeamnă la proteste din mijlocul… “protestelor spontane”
13:40
Cum se organizează „protestele spontane”. Fost deputat USR îndeamnă lumea să doneze: „Vă rog să-i ajutați pe cei de la Corupția Ucide / Ar mai fi nevoie de 2.000 de lei”. Vezi pentru ce se strâng banii: „Planul în etape”. Un alt deputat USR îndeamnă la proteste din mijlocul… “protestelor spontane”
CONTROVERSĂ Avocatul Toni Neacșu pune cifrele pe masă în scandalul din justiție. Ce spune fostul judecător CSM despre lista magistraților protestatari
11:54
Avocatul Toni Neacșu pune cifrele pe masă în scandalul din justiție. Ce spune fostul judecător CSM despre lista magistraților protestatari
ULTIMA ORĂ Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă
17:08
Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă
EXCLUSIV Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”
16:36
Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”
EXCLUSIV Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei care căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”
16:14
Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei care căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”
ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
14:02, 12 Dec 2025
Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Everest, Chimborazo, Mauna Kea: care este cu adevărat cel mai înalt munte din lume?
VIDEO Imagini de la înmormântarea generalului Theodoru, cercetat la vârsta de 101 ani pentru „răsturnarea ordinii constituționale”. Un participant a venit în armură medievală. Discursul controversat al fiicei
16:12
Imagini de la înmormântarea generalului Theodoru, cercetat la vârsta de 101 ani pentru „răsturnarea ordinii constituționale”. Un participant a venit în armură medievală. Discursul controversat al fiicei
Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”
15:46
Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România
15:42
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România
ARMATĂ Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina
15:32
Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina
EXCLUSIV Ce au în comun NASA și un bucătar român? Un nou concept de gătit sănătos cu care speră să dea lovitura în România
15:30
Ce au în comun NASA și un bucătar român? Un nou concept de gătit sănătos cu care speră să dea lovitura în România

Cele mai noi