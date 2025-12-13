Prima pagină » Actualitate » Cât costă să petreci o noapte de Crăciun la vilele Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețul nu e pentru orice buzunar

Cât costă să petreci o noapte de Crăciun la vilele Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețul nu e pentru orice buzunar

13 dec. 2025, 13:20, Actualitate
Cât costă să petreci o noapte de Crăciun la vilele Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețul nu e pentru orice buzunar
sursa foto: Facebook

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar interesul pentru destinațiile montane din România crește considerabil. Locațiile deținute de vedere se află constant în topul preferințelor, deși prețurile nu sunt pentru orice buzunar.

Fie că este vorba despre un Crăciun petrecut într-un sat de poveste sau despre un Revelion cu artiști cunoscuți și servicii premium, prețurile reflectă serviciile propuse. Două dintre cele mai discutate exemple sunt complexul OberWood din Porumbacu de Sus, deținut soții de Andreea Esca și Alexandre Eram.

Pe Andreea Esca o știe toată lumea de la televizor, dar, în paralel, ea și-a consolidat și renumele de antreprenoare. Împreună cu soțul ei, Alexandre Eram, ea deține complexul de vile OberWood, situat în Porumbacu de Sus, o zonă care a devenit extrem de populară în rândul turiștilor în perioadele de vacanță.

Complexul se află la circa 38 de kilometri de Piața Unirii din Sibiu și a fost conceput ca o opțiune de cazare ce pune accent pe confort și intimitate. Fiecare unitate are o terasă privată și o bucătărie complet utilată, are frigider, cuptor cu microunde, plită, prăjitor de pâine, cafetieră și ibric electric.

În interior, spațiile de relaxare au canapea extensibilă și televizor cu ecran plat, iar băile au duș și articole de toaletă oferite gratuit. Mai mult, oaspeții beneficiază de acces gratuit la internet WiFi și de parcare privată, facilități care contribuie la imaginea de destinație exclusivistă a complexului.

Structura caselor permite cazarea cuplurilor și a familiilor sau grupurilor mai mari. O casă cu două dormitoare, ce include un pat dublu extra-large și două paturi de o persoană, are un tarif de 870 de lei pe noapte. Cei care doresc un spațiu suplimentar, există varianta cu două dormitoare, pat dublu extra-large, două paturi de o persoană și o canapea extensibilă, iar prețul ajunge la 970 de lei pe noapte.

Autorul recomandă:

Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Acuzații grave la adresa organizatorilor protestelor în justiție: „Mi-a sugerat să mint. Denunț public solicitările”. ONG-ul se delimitează de scandal
13:10
Acuzații grave la adresa organizatorilor protestelor în justiție: „Mi-a sugerat să mint. Denunț public solicitările”. ONG-ul se delimitează de scandal
CONTROVERSĂ Avocatul Toni Neacșu pune cifrele pe masă în scandalul din justiție. Ce spune fostul judecător CSM despre lista magistraților protestatari
11:54
Avocatul Toni Neacșu pune cifrele pe masă în scandalul din justiție. Ce spune fostul judecător CSM despre lista magistraților protestatari
VIDEO O femeie cu 5 nepoți, din Republica Moldova, a născut al 14-lea copil: „O să ne bucurăm ca şi de primii”. Ce vârstă are proaspăta mămică
11:00
O femeie cu 5 nepoți, din Republica Moldova, a născut al 14-lea copil: „O să ne bucurăm ca şi de primii”. Ce vârstă are proaspăta mămică
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, dar conduce o mașină modestă
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
O substanță din ciocolata neagră ar putea încetini îmbătrânirea
VIDEO Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan
13:03
Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan
SPORT Răzvan Pîrcălabu, șeful FR LUPTE din România, este cât se poate de direct: „Putea fi un an și mai bun”
12:23
Răzvan Pîrcălabu, șeful FR LUPTE din România, este cât se poate de direct: „Putea fi un an și mai bun”
EXCLUSIV Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri
12:00
Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Trimisul special al lui Donald Trump se întâlnește cu Zelenski și alți lideri europeni la Berlin. Se reiau discuțiile de pace
11:34
🚨 Pace în Ucraina. Trimisul special al lui Donald Trump se întâlnește cu Zelenski și alți lideri europeni la Berlin. Se reiau discuțiile de pace
VIDEO Ion Cristoiu: „După primul an cu Donald Trump, lumea nu mai are cum să se întoarcă la perioada anterioară”
11:00
Ion Cristoiu: „După primul an cu Donald Trump, lumea nu mai are cum să se întoarcă la perioada anterioară”
VIDEO Ion Cristoiu: Operațiunea Punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu
10:58
Ion Cristoiu: Operațiunea Punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu

Cele mai noi