Cât costă să petreci o noapte de Crăciun la vilele Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețul nu e pentru orice buzunar

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar interesul pentru destinațiile montane din România crește considerabil. Locațiile deținute de vedere se află constant în topul preferințelor, deși prețurile nu sunt pentru orice buzunar.

Fie că este vorba despre un Crăciun petrecut într-un sat de poveste sau despre un Revelion cu artiști cunoscuți și servicii premium, prețurile reflectă serviciile propuse. Două dintre cele mai discutate exemple sunt complexul OberWood din Porumbacu de Sus, deținut soții de Andreea Esca și Alexandre Eram.

Pe Andreea Esca o știe toată lumea de la televizor, dar, în paralel, ea și-a consolidat și renumele de antreprenoare. Împreună cu soțul ei, Alexandre Eram, ea deține complexul de vile OberWood, situat în Porumbacu de Sus, o zonă care a devenit extrem de populară în rândul turiștilor în perioadele de vacanță.

Complexul se află la circa 38 de kilometri de Piața Unirii din Sibiu și a fost conceput ca o opțiune de cazare ce pune accent pe confort și intimitate. Fiecare unitate are o terasă privată și o bucătărie complet utilată, are frigider, cuptor cu microunde, plită, prăjitor de pâine, cafetieră și ibric electric.

În interior, spațiile de relaxare au canapea extensibilă și televizor cu ecran plat, iar băile au duș și articole de toaletă oferite gratuit. Mai mult, oaspeții beneficiază de acces gratuit la internet WiFi și de parcare privată, facilități care contribuie la imaginea de destinație exclusivistă a complexului.

Structura caselor permite cazarea cuplurilor și a familiilor sau grupurilor mai mari. O casă cu două dormitoare, ce include un pat dublu extra-large și două paturi de o persoană, are un tarif de 870 de lei pe noapte. Cei care doresc un spațiu suplimentar, există varianta cu două dormitoare, pat dublu extra-large, două paturi de o persoană și o canapea extensibilă, iar prețul ajunge la 970 de lei pe noapte.

Autorul recomandă:

Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather