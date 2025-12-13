Alertă cu bombă în trenul de pe ruta București – Kiev. Autoritățile din Republica Moldova au activat semnalul „Exploziv BRAVO”

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova transmite că sâmbătă a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Otaci, după o alertă privind o posibilă minare a trenului București–Kiev, aflat în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț.

Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de tren de pe ruta București – Kiev a fost informat de către serviciul de dispecerat al CFM, stația Vălcineț, despre o alertă transmisă anterior.

„Conform acesteia, șeful de tren a fost notificat de Ukrzaliznytsia (Căile Ferate Ucrainene) că o persoană de gen masculin a apelat linia verde, comunicând despre o presupusă minare a trenului nr. 100, compus din 4 vagoane, care se afla la acel moment în PTF Vălcineț, la ieșire din Republica Moldova”, transmit autoritățile de la Chișinău.

Imediat după recepționarea informației, au fost alertate și mobilizate toate autoritățile competente, care intervin la fața locului și desfășoară verificări conform procedurilor legale, în vederea asigurării siguranței pasagerilor, personalului feroviar și a infrastructurii.

„Poliția de Frontieră tratează cu maximă responsabilitate orice sesizare de acest gen și va informa publicul pe măsura apariției unor date confirmate”, mai menționează instituția citată.

Foto: Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Situație excepțională. Circulația trenurilor, întreruptă de acumularea de gaz de la Doicești, în urmă forării unui puț

Locomotiva unui tren de călători a luat foc în gara Iclod, Cluj. Pasagerii s-au autoevacuat. Nici o victimă