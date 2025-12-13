Prima pagină » Actualitate » Scandal în tabăra Rezist pe semnăturile demersului USR contra Justiției. Judecătoarea Sorina Marinaș a schimbat textul protestului iar semnatarii s-au revoltat: „Sper că nu faceți așa și cu declarațiile de martori în penal”

13 dec. 2025, 15:11, Actualitate
Demersul judecătoarei activiste Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, de a strânge semnături pentru „reforma” Justiției se confruntă cu o serie de probleme. O parte din semnatari dar și oameni din sistemul judiciar se revoltă după ce judecătoarea a schimbat textul inițial al mesajului, iar scandalul de pe grupurile interne a ajuns astăzi în public, pe rețelele de socializare.

După demersul judecătoarei activiste Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, de a susține protestul taberei Rezist și USR contra Justiției, o parte din procurorii din țară, judecători dar și mulți pensionari speciali, personaje controversate ale sistemului judiciar și șefa EPPO, Laura Codruța Koveși și-au pus la dispoziție semnăturile pentru „reformarea Justiției”.

Dacă inițial textul protestului se referea explicit la „repercusiuni preconizate” în privința altor doi magistrați – Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu – dar și la Secția pentru Judecători și Secția de Procurori ale CSM – ulterior, din textul mesajului au dispărut atât magistrații cât și secțiile din CSM.

După modificare, demersul judecătoarei Sorina Marinaș a rămas unul difuz, de solidaritate și de denunțare a „problemelor și presiunilor din sistemul de Justiție”, motiv pentru care unii semnatari dar și oameni din sistemul judiciar au semnalat acest lucru și au atras atenția că ce se întâmplă nu este în regulă.

Așa se face că scandalul de pe grupurile interne ale celor care strâns semnături a ajuns și în public, pe rețelele de socializare. Gândul prezintă mesajele în care oameni din sistem îi fac reproșuri judecătoarei Sorina Marinaș:

  • „Sigur, după ce au semnat vreo 200 de colegi, s-a schimbat textul mesajului. Sper că nu faceți așa și cu declarațiile de martori în penal, să le băgați ulterior în declarații pasaje pe care nu le-au semnat”
  • „Scopul demersului a fost deturnat de unii dintre cei care au avut inițiativa acestei liste. Pentru că ceea ce s-a transmis în realitate a fost cei care au semnat….”
  • „Admirabilul demers de a susține niște colegi care au avut curajul să spună cu subiect și predicat ce li s-a întâmplat la o instanță din țară, s-a transformat în „material” pentru alții”
  • „Părerea mea este că Justiția este folosită ca masă de manevră și trebuie foarte multă atenție la ce se va propune în legătură cu modificarea legilor Justiției”
  • „Aceste probleme au fost prezentate ca preexistente de ceva vreme și e ciudat că au explodat în perioada în care expiră niște mandate de conducere”

Sorina Marinaș, judecătoarea de la Secția Penală a Curții de Apel Craiova este cunoscută pentru activismul său în sistemul judiciar. A fost cercetată de Inspecția Judiciară, este fan proteste și potrivit presei i se spune „secretara FJR”, din cauza implicării sale în activitățile de activism ale Forumului Judecătorilor din România, condus de Dragoș Călin, de la Curtea de Apel București.

Gândul a relatat încă de săptămânile trecute că susținători ai lui Koveși și activiști din sistemul judiciar îl presează pe Nicușor Dan să schimbe legile Justiției.

În prezent, aceiași susținători fac petiții pentru schimbarea legilor Justiției.

Cât despre judecătoarea activistă Sorina Marinaş, aceasta a anunţat că va protesta sâmbătă, în faţa judecătoriei Craiova.

