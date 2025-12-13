Prima pagină » Social » Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”

13 dec. 2025, 15:46, Social
Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”
Corupția Ucide, principalul organizator al protestelor așa-zise spontane a anunțat că face recrutări pentru noi „colegi de baricadă”. ONG-ul face recrutări ca pentru o adevărată Legiune, „pentru structura de comandă și execuție”.

„Când suntem zeci de mii în stradă, haosul este inamicul nostru. Pentru a fi eficienți, pentru a ne proteja și pentru a ne face auziți clar, avem nevoie de o Echipă Operativă solidă.

Corupția Ucide recrutează oameni pentru structura de comandă și execuție a următoarelor proteste si acțiuni viitoare. Nu căutăm participanți, căutăm colegi de baricada”, au anunțat reprezentanții Corupția Ucide pe pagina lor de Facebook.

Se caută oameni pentru „coordonare și strategie”

Iată ce trebuie să îndeplinească noii „colegi de baricadă”:

Experiență în:

  • Coordonare & Strategie (Project Manageri, Dispeceri)?
  • Media & Comunicare (Foto, Video, Live Streamers, Copywriteri)?
  • Teren & Logistică (Securitate, Runneri, Suport tehnic)?
  • Digital / Remote (Moderatori, Graficieni, Monitorizare știri)?

„Dacă poți să-ți asumi responsabilitatea într-un moment critic, acum avem nevoie de tine”, mai spun cei de la Corupția Ucide.

