Cum se organizează „protestele spontane”. Fost deputat USR îndeamnă lumea să doneze: „Vă rog să-i ajutați pe cei de la Corupția Ucide / Ar mai fi nevoie de 2.000 de lei”. Vezi pentru ce se strâng banii: „Planul în etape”. Un alt deputat USR îndeamnă la proteste din mijlocul… “protestelor spontane”

13 dec. 2025, 13:40, Justiție
O analiză mai atentă a protestelor „spontane” din justiție arată mai degrabă a organizare bine pusă la punct de către inițiatori și vectori de propagare, indiferent că sunt pooliticieni USR / Reper sau influenceri din zona #rezist.

Un fost deputat USR îndeamnă pe Facebook la o colectă pentru organizarea protestelor „spontane” legate de sistemul de justiție. Acesta spune că organizatorii ar mai avea nevoie de 2.000 de lei, care „se pot acoperi ușor dacă fiecare contribuim măcar cu banii pe care îi dăm pe o cafea. În aceeași vreme, un alt deputat USR, de data aceasta din actuala legislatură, îndeamnă la proteste pe rețelele de socializare. Indiferent de dimensiunea protestelor, fie că au fost în țară sau la București, protestatarii au o întreagă recuzită care este aceeași și care propagă aceleași mesaje.

Aceeași organizare de „proteste spontane” și în țară

Pancartele și mesajele similare domină toate protestele care au loc în aceste zile, fie că este vorba de cel de la București, fie că este vorba de cele din țară.

București, 12 decembrie 2025

Cluj-Napoca, 12 decembrie 2025

Brașov, 12 decembrie 2025

Timișoara, 12 decembrie 2025

Organizare pe Facebook

„Vă rog să îi ajutați pe cei de la Corupția Ucide pentru a avea cele necesare pentru organizarea protestelor.
Ar mai fi nevoie de vreo 2000 lei, așadar se pot acoperi ușor dacă fiecare contribuim măcar cu banii pe care-i dăm pe o cafea.

Detalii în comentarii.
Și ne vedem diseară”, a scris fostul deputat USR Cătălin Teniță, actual consilier general la Primăria București, pe Facebook.

Practic, este nevoie de recuzită pentru protest și de un sistem acustic profesional.

Planul „în etape”

În comentariile la postarea lui Teniță, acesta face o trimitere la o postarea „Corupția Ucide”.

Banii ar fi strânși pentru un sistem de sonorizare.

„3.045 RON strânși – Planul în etape pentru Vocea Străzii

Ne ajuți sa propagăm acesta voce? Fiecare distribuire conteaza.

De ce avem nevoie de asta?

La proteste, mesajul contează doar dacă ajunge la oameni.

Situația acum: cineva din Diaspora, pe telefon, aude mai clar ce se spune la microfon pe live decât oamenii aflați fizic în piață, la 30 de metri de vorbitor. Livestream-ul captează sunetul direct. Mulțimea din spate prinde ecouri și fragmente și nu reușim să le transmitem ce se întâmplă sau discuta”, scriu cei de la Corupția ucide”.

„ETAPA 1: Operațional imediat

Ce cumpărăm:

1 x Boxă Soundboks 4 – baterie care se poate schimba pe loc, se cară în spate, rezistenta, protectie IP 65 (poate sa ploua ușor si nu se strica). Se pot conecta pana la 4 boxe si transmite același mesaj in timp real fără fire trase prin mulțime de care se pot împiedica, putere transmisie wireless la distante de 50 de metri intre ele fără sa interfereze cu telefoanele mobile din zona.

1 x Set Stative GRAVITY SS 5211 B — ridicăm boxa sus ca sunetul să treacă peste primele rânduri

1 x Microfon Shure SM58 — standard pentru voce în spatii cu zgomot

Cabluri XLR

Unde suntem:

Etapa 1 costă maxim 6.100 RON (cautam si boxa second hand)

Avem: 3.050 RON

Mai trebuie: ~3.050 RON

Mai departe (Etapa 2 & 3)

După Etapa 1, continuăm pentru încă 3 boxe si încă 2 stative pentru a putea sa acoperim mulțimi mai mari.

Haideți să închidem Etapa 1. Poți dona online folosind link-ul din primul comentariu sau transfer bancar cu mențiunea „Donație sistem sunet”. Sau ce doriți voi sa scrieti.

Mulțumim.”

Iulian Lorincz, deputat USR în actuala legislatură, îndeamnă de asemenea la proteste și dă propriul exemplu „A treia zi de proteste. În Piața Victoriei, pentru o justiție independentă cu adevărat.”

Mai multe ONG-uri din zona #rezist și mai multe figuri cunoscute de la toate protestele, cum este Angi Șerban, au organizat un „protest spontan”, după ce a izbucnit un scandal în justiție. Recorder a publicat un film în care cinci judecători și procurori au denunțat presiuni pentru a da anumite soluții pe dosare. Mai multe organizații au început să organizeze proteste și mai mulți magistrați din țară au semnat o scrisoare deschisă prin care se solidarizează cu colegii care au făcut denunțurile. Și președintele Nicușor Dan a reacționat, de două ori, și a cerut ca magistrații să trimită denunțuri la Administrația Prezidențială.

Cele mai noi