Cambodgia acuză Thailanda pentru încălcarea acordului de pace mediat de Trump: 24 de persoane ucise în urma bombardamentelor

Cambodgia reclamă Thailanda pentru continuarea operațiunilor militare în ciuda atenționărilor lui Donald Trump. Președintele american a mediat acordul de pace dintre cele două țări în cadrul summitului ASEAN din Kuala Lumpur, organizat între 26 și 28 octombrie 2025.

Conflictul dintre Cambodgia și Thailanda, care a pornit în anii 1950 din cauza unei dispute teritoriale privind linia de demarcație post-colonială dintre cele două țări, a fost reluat săptămâna aceasta. Până acum au rezultat 24 de morți. Thailanda a continuat să-i bombardeze teritoriul la câteva ore după atenționările președintelui american. Trump le-a cerut celor două țări asiatice să ajungă la pace în urma luptelor de la frontieră declanșate din luna mai.

Anterior, liderul de la Casa Albă a amenințat ambele țări cu creșteri de tarife dacă nu opresc conflictul. Însă, aviația thailandeză a continuat ostilitățile după ce guvernul de la Bangkok a acuzat că patru soldați thailandezi au fost uciși de forțele cambodgiene, relatează Le Monde.

Reluarea ostilităților de după summitul de pace de la Kuala Lumpur

Disputa este pentru o linie de demarcație întinsă de-a lungul unei frontiere de 800 de km. Punctul critic îl reprezintă Preah Vihear, un templu hindus vechi de un mileniu. În 1962, Curtea Internațională de Justiție de la Haga a decis că templul se află în posesia Cambodgiei, însă disputa a fost reluată din 2008. Și s-ar părea că nici armistițiul lui Trump n-a reușit să aducă un rezultat de lungă durată.

În urma luptelor de la graniță, ministrul cambodgian al Culturii a declarat că templul Preah Vihear a fost avariat grav în urma atacurilor thailandeze. Alte temple, dealuri și regiuni de la frontieră sunt revendicate de ambele țări. Cambodgia revendică Triunghiul de Smarald, Dealul 350, Dealul 677 și Prasat Ta Krabey. Thailanda revendică Chong Ahn Ma, vârful Phu Makhuea și regiunea Prasat Khnar. Ambele țări budiste revendică templul hindus Prasat Ta Muen Thom vechi din secolul 11 d.Hr.

„Pe 13 decembrie 2025, armata thailandeză a utilizat două avioane F-16 pentru a lansa șapte bombe asupra mai multor ținte. Aviația militară thailandeză nu a oprit încă bombardamentele”, a anunțat ministrul cambodgian al Apărării într-o postare pe X.

Guvernele de la Bangkok și Phnom Penh se acuză reciproc și pentru atacuri asupra civililor. Armata thailandeză a raportat că șase civili au fost răniți sâmbătă în urma unui atac cu rachete lansat de Cambodgia. Ministrul cambodgian al Informației, Neth Pheaktra, a spus că Thailanda și-a extins atacurile asupra infrastructurii civile și asupra civililor cambodgieni.

Trump face presiuni asupra respectării acordului de pace

Ambele țări se învinuiesc reciproc pentru reluarea conflictului. Premierul thailandez Anutin Charnvirakul a spus că Trump n-a menționat nimic despre „posibilitatea unui armistițiu” în conversația telefonică aută vineri. Cei doi lideri n-au discutat pe seama problemei, le-a comunicat Anutin jurnaliștilor sâmbătă.

Trump a anunțat pe Truth Social că a discutat cu ambii lideri:

„Am avut o bună conversație în dimineața aceasta cu prim-ministrul Thailandei, Anutin Charnivirakul, și cu prim-ministrul Cambodgiei, Hun Manet, îngrijorat de reaprinderea războiului lor îndelungat. Ei au agreat să OPREASCĂ atacurile în această seară și să revină la Acordul de Pace original realizat de mine și cu ajutorul marelui prim-ministru al Malaeziei, Anwar Ibrahim. Ambele țări sunt gata pentru PACE și continuarea comerțului cu Statele Unite ale Americii”.

Date generale despre Cambodgia și Thailanda

Cambodgia, cândva condusă de khmerii roșii sub dictatura lui Pol Pot, este acum o monarhie constituțională cu o economie bazată pe agricultură, industria textilelor, construcții și turism datorită templelor ca Angkor Wat. Monarhul este Norodom Sihamoni, iar prim-ministrul este Hun Sen. Populația se ridică la 17 milioane de locuitori, iar armata este alcătuită din 75.000 militari activi.

Thailanda, cândva epicentrul civilizației siam, este tot o monarhie constituțională, condusă de regele Rama al X-lea și guvernată de premierul Anutin Charnvirakul. Pe plan economic, țara cu o populație de 65 milioane de locuitori și cu o armată de 245.000 militari, s-a afirmat ca o putere asiatică regională cu o economie bazată pe agricultură, turism și exporturi. De asemenea, este unul dintre aliații majori non-NATO ai Statelor Unite.

