Prima pagină » Știri externe » Cambodgia acuză Thailanda pentru încălcarea acordului de pace mediat de Trump: 24 de persoane ucise în urma bombardamentelor

Cambodgia acuză Thailanda pentru încălcarea acordului de pace mediat de Trump: 24 de persoane ucise în urma bombardamentelor

13 dec. 2025, 14:41, Știri externe
Cambodgia acuză Thailanda pentru încălcarea acordului de pace mediat de Trump: 24 de persoane ucise în urma bombardamentelor

Cambodgia reclamă Thailanda pentru continuarea operațiunilor militare în ciuda atenționărilor lui Donald Trump. Președintele american a mediat acordul de pace dintre cele două țări în cadrul summitului ASEAN din Kuala Lumpur, organizat între 26 și 28 octombrie 2025. 

Conflictul dintre Cambodgia și Thailanda, care a pornit în anii 1950 din cauza unei dispute teritoriale privind linia de demarcație post-colonială dintre cele două țări, a fost reluat săptămâna aceasta. Până acum au rezultat 24 de morți. Thailanda a continuat să-i bombardeze teritoriul la câteva ore după atenționările președintelui american.  Trump le-a cerut celor două țări asiatice să ajungă la pace în urma luptelor de la frontieră declanșate din luna mai.

Anterior, liderul de la Casa Albă a amenințat ambele țări cu creșteri de tarife dacă nu opresc conflictul. Însă, aviația thailandeză a continuat ostilitățile după ce guvernul de la Bangkok a acuzat că patru soldați thailandezi au fost uciși de forțele cambodgiene, relatează Le Monde.

Președintele american Donald Trump, premierul cambodgian Hun Manet (stânga) și premierul thailandez Anutin Charnvirakul afișează documentele semnate în cadrul ceremoniei de încheiere a unui armistițiu la summitul ASEAN din Kuala Lumpur

Președintele american Donald Trump, premierul cambodgian Hun Manet (stânga) și premierul thailandez Anutin Charnvirakul afișează documentele semnate în cadrul ceremoniei de încheiere a unui armistițiu la summitul ASEAN din Kuala Lumpur

Reluarea ostilităților de după summitul de pace de la Kuala Lumpur

Disputa este pentru o linie de demarcație întinsă de-a lungul unei frontiere de 800 de km. Punctul critic îl reprezintă Preah Vihear, un templu hindus vechi de un mileniu. În 1962,  Curtea Internațională de Justiție de la Haga a decis că templul se află în posesia Cambodgiei, însă disputa a fost reluată din 2008.   Și s-ar părea că nici armistițiul lui Trump n-a reușit să aducă un rezultat de lungă durată.

În urma luptelor de la graniță, ministrul cambodgian al Culturii a declarat că templul Preah Vihear a fost avariat grav în urma atacurilor thailandeze. Alte temple, dealuri și regiuni de la frontieră sunt revendicate de ambele țări. Cambodgia revendică Triunghiul de Smarald, Dealul 350, Dealul 677 și Prasat Ta Krabey. Thailanda revendică Chong Ahn Ma, vârful Phu Makhuea și regiunea Prasat Khnar. Ambele țări budiste revendică templul hindus Prasat Ta Muen Thom vechi din secolul 11 d.Hr.

„Pe 13 decembrie 2025,  armata thailandeză a utilizat două avioane F-16 pentru a lansa șapte bombe asupra mai multor ținte. Aviația militară thailandeză nu a oprit încă bombardamentele”, a anunțat ministrul cambodgian al Apărării într-o postare pe X.

Guvernele de la Bangkok și Phnom Penh se acuză reciproc și pentru atacuri asupra civililor. Armata thailandeză a raportat că șase civili au fost răniți sâmbătă în urma unui atac cu rachete lansat de Cambodgia.  Ministrul cambodgian al Informației, Neth Pheaktra, a spus că Thailanda și-a extins atacurile asupra infrastructurii civile și asupra civililor cambodgieni.

Templul Preah Vihear, disputat între Cambodgia și Thailanda - Wikipedia Commons

Templul Preah Vihear, disputat între Cambodgia și Thailanda – Wikipedia Commons

Trump face presiuni asupra respectării acordului de pace

Ambele țări se învinuiesc reciproc pentru reluarea conflictului.  Premierul thailandez Anutin Charnvirakul a spus că Trump n-a menționat nimic despre „posibilitatea unui armistițiu” în conversația telefonică aută vineri. Cei doi lideri n-au discutat pe seama problemei,  le-a comunicat Anutin jurnaliștilor sâmbătă.

Trump a anunțat pe Truth Social că a discutat cu ambii lideri:

„Am avut o bună conversație în dimineața aceasta cu prim-ministrul Thailandei, Anutin Charnivirakul, și cu prim-ministrul Cambodgiei, Hun Manet, îngrijorat de reaprinderea războiului lor îndelungat. Ei au agreat să OPREASCĂ atacurile în această seară și să revină la Acordul de Pace original realizat de mine și cu ajutorul marelui prim-ministru al Malaeziei, Anwar Ibrahim. Ambele țări sunt gata pentru PACE și continuarea comerțului cu Statele Unite ale Americii”.

Date generale despre Cambodgia și Thailanda

Cambodgia,  cândva condusă de khmerii roșii sub dictatura lui Pol Pot,  este acum o monarhie constituțională cu o economie bazată pe agricultură, industria textilelor, construcții și turism datorită templelor ca Angkor Wat. Monarhul este Norodom Sihamoni, iar prim-ministrul este Hun Sen. Populația se ridică la 17 milioane de locuitori, iar armata este alcătuită din 75.000 militari activi.

Thailanda,  cândva epicentrul civilizației siam, este tot o monarhie constituțională,  condusă de regele Rama al X-lea și guvernată de premierul Anutin Charnvirakul. Pe plan economic, țara cu o populație de 65 milioane de locuitori și cu o armată de 245.000 militari, s-a afirmat ca o putere asiatică regională cu o economie bazată pe agricultură, turism și exporturi. De asemenea, este unul dintre aliații majori non-NATO ai Statelor Unite.

Sursa Foto: Site-urile oficiale ale regilor Cambodgiei și Thailandei/Envato/Arhiva Profimedia 

Autorul recomandă: Imagini inedite de la primirea lui Donald Trump în Malaezia. A semnat acordul de pace între Cambodgia și Thailanda. Trump participă la Summitul ASEAN

Recomandarea video

Citește și

ARMATĂ Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina
15:32
Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina
VIDEO Clipul care a impresionat o lume întreagă. Povestea emoționantă a lui Max, câinele care și-a salvat stăpâna, detectând cancerul din corpul ei: „Și-a pus nasul pe pieptul meu pentru a verifica locul unde fusese operat. Îl iubesc atât de mult!”
15:17
Clipul care a impresionat o lume întreagă. Povestea emoționantă a lui Max, câinele care și-a salvat stăpâna, detectând cancerul din corpul ei: „Și-a pus nasul pe pieptul meu pentru a verifica locul unde fusese operat. Îl iubesc atât de mult!”
ULTIMA ORĂ Alertă cu bombă în trenul de pe ruta București – Kiev. Autoritățile din Republica Moldova au activat semnalul „Exploziv BRAVO”
14:52
Alertă cu bombă în trenul de pe ruta București – Kiev. Autoritățile din Republica Moldova au activat semnalul „Exploziv BRAVO”
VIDEO Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan
13:03
Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Trimisul special al lui Donald Trump se întâlnește cu Zelenski și alți lideri europeni la Berlin. Se reiau discuțiile de pace
11:34
🚨 Pace în Ucraina. Trimisul special al lui Donald Trump se întâlnește cu Zelenski și alți lideri europeni la Berlin. Se reiau discuțiile de pace
ANALIZA de 10 Strategiile de securitate națională ale SUA și povestea celor doi Trump. Spre deosebire de anul 2017, liderul de la Casa Albă s-a asigurat, acum, că administrația vorbește „pe limba sa”
10:00
Strategiile de securitate națională ale SUA și povestea celor doi Trump. Spre deosebire de anul 2017, liderul de la Casa Albă s-a asigurat, acum, că administrația vorbește „pe limba sa”
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Everest, Chimborazo, Mauna Kea: care este cu adevărat cel mai înalt munte din lume?
VIDEO Imagini de la înmormântarea generalului Theodoru, cercetat la vârsta de 101 ani pentru „răsturnarea ordinii constituționale”. Un participant a venit în armură medievală. Discursul controversat al fiicei
16:12
Imagini de la înmormântarea generalului Theodoru, cercetat la vârsta de 101 ani pentru „răsturnarea ordinii constituționale”. Un participant a venit în armură medievală. Discursul controversat al fiicei
Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”
15:46
Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România
15:42
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România
EXCLUSIV Ce au în comun NASA și un bucătar român? Un nou concept de gătit sănătos cu care speră să dea lovitura în România
15:30
Ce au în comun NASA și un bucătar român? Un nou concept de gătit sănătos cu care speră să dea lovitura în România
EXCLUSIV Scandal în tabăra Rezist pe semnăturile demersului USR contra Justiției. Judecătoarea Sorina Marinaș a schimbat textul protestului iar semnatarii s-au revoltat: „Sper că nu faceți așa și cu declarațiile de martori în penal”
15:11
Scandal în tabăra Rezist pe semnăturile demersului USR contra Justiției. Judecătoarea Sorina Marinaș a schimbat textul protestului iar semnatarii s-au revoltat: „Sper că nu faceți așa și cu declarațiile de martori în penal”

Cele mai noi