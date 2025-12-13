Prima pagină » Știri externe » Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina

Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina

13 dec. 2025, 15:32, Știri externe
Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina

Dictatorul nord-coreean a participat la un eveniment public pentru a-i onora pe soldații nord-coreeni căzuți în războiul dus împotriva Kievului.

Pe durata ceremoniei militare de la Phenian, Kim Jong-Un  s-a îmbrățișat și cu soldați răniți care se aflau în scaune cu rotile.

„Liderul Suprem” le-a mulțumit militarilor întorși de pe front pentru că au participat alături de armata rusă în „Operațiunea Militară Specială” din Ucraina.

Liderul Kim Jong-un participă la o ceremonie de bun venit pentru trupele nord-coreene de geniști care s-au întors acasă după ce au fost trimise în regiunea Kursk din Rusia pentru a îndepărta minele terestre amplasate de trupele ucrainene pe durata ocupației

Kim le-a acordat titluri de „eroi” militarilor nord-coreeni căzuți în luptă

Kim le-a acordat titluri de „erou” tuturor militarilor din cel de-al 528-lea Regiment al Inginerilor din Armata Poporului Coreean care s-au „sacrificat” în Ucraina, informează agenția de presă sud-coreeană Yonhap.

Geniștii nord-coreeni s-au ocupat de îndepărtarea minelor terestre amorsate de soldații ucraineni în perioada în care au ocupat regiunea rusă Kursk.

Kim Jong-Un a deplâns pierderea dureroasă a nouă militari geniști ai regimentului și a anunțat că-i va acorda unității „Ordinul Libertății și Independenței”.

Kim Jong-un îi onorează pe cei 9 soldați geniști nord-coreeni care au fost uciși în timpul operațiunilor militare pentru eliberarea regiunii ruse Kursk de sub ocupația forțelor ucrainene

Soldații căzuți în războiul din Ucraina vor fi onorați cu titlurile de Eroi ai Republicii Populare Democratice Coreene.

Aceștia au luptat timp de 120 de zile în Kursk, regiunea rusă ocupată parțial de forțele ucrainene din august 2024.

Escaladarea tensiunilor CRINK-NATO

În noiembrie anul trecut, Kim Jong-Un a trimis primele trupe nord-coreene pe frontul ruso-ucrainean, marcând un act de escaladare la nivel critic între axa CRINK și NATO.

„Ați realizat un miracol transformând o zonă periculoasă într-una securizată în mai puțin de 3 luni, o sarcină despre care se credea că este imposibil de realizat și care ar fi durat câțiva ani. Răufăcătorii înarmați cu cea mai nouă tehnică militară din Vest n-au putut egala spiritul de nepătruns al armatei revoluționare coreene”,  a spus liderul nord-coreean la ceremonia de vineri.

Din noiembrie 2024, 14.000 de soldați nord-coreeni au fost trimiși să lupte alături de Rusia, în războiul din Ucraina

Din 2024, Moscova și Phenian au încheiat un pact de apărare reciprocă împotriva Occidentului.  14.000 de soldați nord-coreeni au fost trimiși să lupte alături de Rusia în Ucraina. Implicarea unei țări asiatice pe front a fost nu doar un act de escaladare a războiului ruso-ucrainean, dar și un moment critic în tensiunile dintre NATO și axa CRINK (China-Rusia-Iran-Coreea de Nord).

Numărul soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina a fost estimat a fi între 3.000 și 4.000.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Kim Jong Un consolează soldații întorși din RĂZBOIUL ruso-ucrainean. Liderul nord-coreean a trimis peste 10.000 de militari pe fronturile din Ucraina

