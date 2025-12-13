Al șaselea simț al unui câine a salvat viața stăpânei sale. O poveste emoționantă, o adevărată lecție de viață care ne arată oricând, fără drept de apel, că viața bate oricând filmul. Povestea impresionantă din seria BBC Earth „The Secret Life of Dogs” (n.r. – „Viața secretă a câinilor”) arată puterea extraordinară a câinilor de a detecta bolile proprietarilor lor. Clipul – care a impresionat o lume întreagă – îl prezintă pe Max, un câine de rasă collie roșu, care a detectat cancerul la proprietara sa, Maureen Burns, chiar înainte ca testele medicale să confirme acest lucru.

Cum a salvat-o câinele Max pe stăpâna sa Maureen

Totul a început în 2008, atunci când Maureen a observat o schimbare semnificativă în comportamentul lui Max. Deși în general era un animal energic și entuziast, câinele în vârstă de nouă ani și jumătate devenise trist și distant.

Primul gând al lui Maureen a fost inițial că Max îmbătrânește și a început să se pregătească pentru posibilitatea de a-l pierde. Comportamentul câinelui devenise însă de-a dreptul ciudat și a început să trezească îngrijorarea stăpânei sale.

Max evita să stea lângă ea, nu mai voia să stea în poala ei și adesea îi atingea sânul cu nasul. Se retrăgea apoi, ușor-ușor, cu o expresie tristă și copleșitoare.

La acea vreme, Maureen știa avea un mic nodul la sân, dar o mamografie recentă nu arătase nimic, așa că a considerat că era o afecțiune benignă. Ținând cont de întreg comportamentul lui Max în legătură cu ea, Maureen a simțit o senzație copleșitoare că ceva nu era în regulă. „Știam că era cancer”, își amintește ea, potrivit heonlinecitizen.com.

„Îl iubesc atât de mult pe Max și îi datorez atât de multe”

Hotărâtă să investigheze mai departe, Maureen a suferit o biopsie chirurgicală, după ce scanările și mamografiile au dat rezultate negative. Biopsia a confirmat prezența cancerului, iar tumora a fost ulterior îndepărtată.

La scurt timp, s-a întâmplat un lucru minunat. Comportamentul lui Max s-a schimbat imediat, devenind din nou câinele vesel care era înainte.

„În ziua în care am fost luată de la spital, era din nou hiperactiv ca înainte. Și-a pus nasul pe pieptul meu pentru a verifica locul unde fusese operat, dădea din coadă și avea ochii fericiți. A fost incredibilă schimbarea lui, instantanee. Îl iubesc atât de mult pe Max și îi datorez atât de multe”, povestește Maureen.+++

Câinii, precum Max, pot detecta substan țele chimice volatile eliberate de tumorile canceroase

Experții susțin că, deși majoritatea câinilor pot face acest lucru în mod natural, antrenamentul le poate rafina abilitatea de a identifica cu precizie pacienții cu cancer, chiar și dintr-o selecție de probe de urină.

În plus, câinii transformă vieți ajutând persoanele cu alte afecțiuni medicale. Ei pot detecta niveluri scăzute de zahăr în sânge la diabetici, pot avertiza despre reacții alergice severe și pot simți semnele timpurii ale crizelor epileptice și narcolepsiei.

Povestea lui Max și a stăpânei sale a impresionat o lume întreagă

Povestea lui Max este o dovadă a legăturii extraordinare dintre oameni și câini, precum și a abilităților lor de a salva vieți. Videoclipul a avut un mare succes în rândul publicului, acumulând peste 1.100 de comentarii pe Facebook. Mulți spectatori au împărtășit experiențe personale în care câinii lor au detectat boli.

Potrivit unui raport publicat de Medical News Today, datorită simțului olfactiv extraordinar, cercetătorii au descoperit că câinii pot detecta cancerul identificând mirosurile specifice lăsate de diferite tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân, colorectal și pulmonar.

De-a lungul istoriei, oamenii au folosit simțul olfactiv ascuțit al câinilor pentru a detecta explozibili, narcotice și chiar viruși și bacterii. Mai recent, câinii au fost dresați să detecteze semnele cancerului în corpul sau fluidele corporale ale unei persoane.

Sursă foto: Colaj Gândul

