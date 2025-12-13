Prima pagină » Actualitate » Clipul care a impresionat o lume întreagă. Povestea emoționantă a lui Max, câinele care și-a salvat stăpâna, detectând cancerul din corpul ei: „Și-a pus nasul pe pieptul meu pentru a verifica locul unde fusese operat. Îl iubesc atât de mult!”

Clipul care a impresionat o lume întreagă. Povestea emoționantă a lui Max, câinele care și-a salvat stăpâna, detectând cancerul din corpul ei: „Și-a pus nasul pe pieptul meu pentru a verifica locul unde fusese operat. Îl iubesc atât de mult!”

13 dec. 2025, 15:17, Actualitate

Al șaselea simț al unui câine a salvat viața stăpânei sale. O poveste emoționantă, o adevărată lecție de viață care ne arată oricând, fără drept de apel, că viața bate oricând filmul. Povestea impresionantă din seria BBC Earth „The Secret Life of Dogs” (n.r. – „Viața secretă a câinilor”) arată puterea extraordinară a câinilor de a detecta bolile proprietarilor lor. Clipul – care a impresionat o lume întreagă –  îl prezintă pe Max, un câine de rasă collie roșu, care a detectat cancerul la proprietara sa, Maureen Burns, chiar înainte ca testele medicale să confirme acest lucru.

Cum a salvat-o câinele Max pe stăpâna sa Maureen

Totul a început în 2008, atunci când Maureen a observat o schimbare semnificativă în comportamentul lui Max. Deși în general era un animal energic și entuziast, câinele în vârstă de nouă ani și jumătate devenise trist și distant.

Primul gând al lui Maureen a fost inițial că Max îmbătrânește și a început să se pregătească pentru posibilitatea de a-l pierde. Comportamentul câinelui devenise însă de-a dreptul ciudat și a început să trezească îngrijorarea stăpânei sale. 

Max evita să stea lângă ea, nu mai voia să stea în poala ei și adesea îi atingea sânul cu nasul. Se retrăgea apoi, ușor-ușor, cu o expresie tristă și copleșitoare. 

La acea vreme, Maureen știa avea un mic nodul la sân, dar o mamografie recentă nu arătase nimic, așa că a considerat că era o afecțiune benignă. Ținând cont de întreg comportamentul lui Max în legătură cu ea, Maureen a simțit o senzație copleșitoare că ceva nu era în regulă. Știam că era cancer”, își amintește ea, potrivit heonlinecitizen.com.

„Îl iubesc atât de mult pe Max și îi datorez atât de multe”

Hotărâtă să investigheze mai departe, Maureen a suferit o biopsie chirurgicală, după ce scanările și mamografiile au dat rezultate negative. Biopsia a confirmat prezența cancerului, iar tumora a fost ulterior îndepărtată.

La scurt timp, s-a întâmplat un lucru minunat. Comportamentul lui Max s-a schimbat imediat, devenind din nou câinele vesel care era înainte.

În ziua în care am fost luată de la spital, era din nou hiperactiv ca înainte. Și-a pus nasul pe pieptul meu pentru a verifica locul unde fusese operat, dădea din coadă și avea ochii fericiți. A fost incredibilă schimbarea lui, instantanee. Îl iubesc atât de mult pe Max și îi datorez atât de multe”, povestește Maureen.+++

Câinii, precum Max, pot detecta substanțele chimice volatile eliberate de tumorile canceroase

Experții susțin că, deși majoritatea câinilor pot face acest lucru în mod natural, antrenamentul le poate rafina abilitatea de a identifica cu precizie pacienții cu cancer, chiar și dintr-o selecție de probe de urină.

În plus, câinii transformă vieți ajutând persoanele cu alte afecțiuni medicale. Ei pot detecta niveluri scăzute de zahăr în sânge la diabetici, pot avertiza despre reacții alergice severe și pot simți semnele timpurii ale crizelor epileptice și narcolepsiei.

Povestea lui Max și a stăpânei sale a impresionat o lume întreagă

Povestea lui Max este o dovadă a legăturii extraordinare dintre oameni și câini, precum și a abilităților lor de a salva vieți. Videoclipul a avut un mare succes în rândul publicului, acumulând peste 1.100 de comentarii pe Facebook. Mulți spectatori au împărtășit experiențe personale în care câinii lor au detectat boli.

Potrivit unui raport publicat de Medical News Today, datorită simțului olfactiv extraordinar, cercetătorii au descoperit că câinii pot detecta cancerul identificând mirosurile specifice lăsate de diferite tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân, colorectal și pulmonar.

De-a lungul istoriei, oamenii au folosit simțul olfactiv ascuțit al câinilor pentru a detecta explozibili, narcotice și chiar viruși și bacterii. Mai recent, câinii au fost dresați să detecteze semnele cancerului în corpul sau fluidele corporale ale unei persoane.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Imagini de la înmormântarea generalului Theodoru, cercetat la vârsta de 101 ani pentru „răsturnarea ordinii constituționale”. Un participant a venit în armură medievală. Discursul controversat al fiicei
16:12
Imagini de la înmormântarea generalului Theodoru, cercetat la vârsta de 101 ani pentru „răsturnarea ordinii constituționale”. Un participant a venit în armură medievală. Discursul controversat al fiicei
EXCLUSIV Scandal în tabăra Rezist pe semnăturile demersului USR contra Justiției. Judecătoarea Sorina Marinaș a schimbat textul protestului iar semnatarii s-au revoltat: „Sper că nu faceți așa și cu declarațiile de martori în penal”
15:11
Scandal în tabăra Rezist pe semnăturile demersului USR contra Justiției. Judecătoarea Sorina Marinaș a schimbat textul protestului iar semnatarii s-au revoltat: „Sper că nu faceți așa și cu declarațiile de martori în penal”
ULTIMA ORĂ Alertă cu bombă în trenul de pe ruta București – Kiev. Autoritățile din Republica Moldova au activat semnalul „Exploziv BRAVO”
14:52
Alertă cu bombă în trenul de pe ruta București – Kiev. Autoritățile din Republica Moldova au activat semnalul „Exploziv BRAVO”
O româncă, mamă a două fetițe mici, a murit într-un grav accident rutier pe un drum din Brescia. Femeia avea 40 de ani și lucra de mulți ani în Italia
14:35
O româncă, mamă a două fetițe mici, a murit într-un grav accident rutier pe un drum din Brescia. Femeia avea 40 de ani și lucra de mulți ani în Italia
INEDIT Ce animal de companie are acest bărbat din Cluj-Napoca. A ieșit cu el, în lesă, și imaginile au devenit virale
14:12
Ce animal de companie are acest bărbat din Cluj-Napoca. A ieșit cu el, în lesă, și imaginile au devenit virale
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Everest, Chimborazo, Mauna Kea: care este cu adevărat cel mai înalt munte din lume?
Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”
15:46
Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România
15:42
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România
ARMATĂ Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina
15:32
Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina
EXCLUSIV Ce au în comun NASA și un bucătar român? Un nou concept de gătit sănătos cu care speră să dea lovitura în România
15:30
Ce au în comun NASA și un bucătar român? Un nou concept de gătit sănătos cu care speră să dea lovitura în România
FLASH NEWS Întorsătură de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. A fost înregistrat dosar de moarte suspectă. Spitalele Obregia și Floreasca trimit fișele medicale
15:06
Întorsătură de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. A fost înregistrat dosar de moarte suspectă. Spitalele Obregia și Floreasca trimit fișele medicale
HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2025. Taurii iau decizii importante în viața personală
15:00
Horoscop 14 decembrie 2025. Taurii iau decizii importante în viața personală

Cele mai noi