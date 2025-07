Adelina Pestrițu a rămas fără PERMIS de conducere: „Universul meu întors un pic pe dos”

Adelina Pestrițu a povestit pe rețelele sociale că a rămas fără permis de conducere, după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a circulat cu viteză în București.

Adelina Pestrițu și-a recunoscut vina într-o postare pe Instagram și s-a declarat fericită că greșeala sa nu a avut și alte urmări, precum un accident de circulație.

„Adevărul este că în multe zile îmi iau mai multe responsabilități decât pot să duc și mă trezesc alergând dintr-o parte în alta, cu capul plin de liste și gânduri. Din păcate, ziua de azi s-a terminat prost: am greșit şi am rămas fără permis. Îmi pare sincer rău. Nu doar pentru consecință, ci pentru faptul că am fost neatentă într-un context care cere responsabilitate maximă. Am primit o lecție corectă!”, a spus Adelina Pestrițu.