UE planifică cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ca să lovească mai puternic economia lui Putin, dar planurile pentru o forță terestră europeană devin, de asemenea, mai concrete, dezvăluie astăzi publicația The Welt. Două țări intenționează să contribuie cu un număr important de soldați iar un rol important îl au și statele vecine Ucrainei, arată jurnaliștii. România are cea mai mare frontieră cu Ucraina.

Al 4-lea an de la invazia Ucrainei, UE pregătește noi sancțiuni pentru Rusia

Conform informațiilor obținute de WELT, statele membre ale UE intenționează să adopte un al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei cu ocazia celei de-a patra aniversări a invaziei ruse în Ucraina . Acesta are scopul de a pedepsi și mai mult Moscova pentru războiul său de agresiune împotriva Ucrainei și de a slăbi și mai mult economia rusă .

Planurile includ restricții de călătorie și înghețarea activelor în UE pentru alte persoane și organizații, cu un accent deosebit pe cei responsabili de răpirea și reeducarea ideologică a copiilor.

Potrivit diplomaților, sunt planificate și alte sancțiuni în sectoarele energetic și bancar. De asemenea, vor fi eliminate lacunele legislative care permit eludarea sancțiunilor existente. Bruxelles-ul are în vedere interzicerea importului de uraniu rusesc, sancționând astfel Agenția Federală a Energiei Atomice din Rusia ( Rosatom ).

Numeroase state membre ale UE solicită de mult timp acest lucru. Cu toate acestea, a existat rezistență din partea unor țări precum Franța și Belgia. Potrivit unor surse diplomatice, aceste țări ar putea, de asemenea, să achiziționeze uraniul necesar pentru funcționarea centralelor lor nucleare din Africa de Sud, Australia sau Canada – deși la prețuri mai mari.

Cel mai recent pachet de sancțiuni al UE a fost adoptat pe 23 octombrie. Măsurile cheie au inclus o interdicție completă a importurilor de gaz natural lichefiat ( GNL ) din Rusia de la începutul anului 2027 și sancțiuni împotriva companiilor din țări terțe, inclusiv rafinăriile și comercianții chinezi care achiziționează țiței rusesc. Cu puțin timp înainte de Crăciun, UE a sancționat, de asemenea, alte 41 de nave aparținând așa-numitei flote din umbră a Rusiei. Aceste nave sunt implicate în eludarea sancțiunilor europene, în special în sectorul energetic.

Chiar și cu sancțiuni, țările UE au important bunuri din Rusia de 33,5 miliarde de euro

În ciuda sancțiunilor existente, țările UE au importat bunuri în valoare de 33,5 miliarde de euro din Rusia în 2024. În primele șase luni ale acestui an, cifra a fost de aproximativ 15 miliarde de euro. Liderul rus Vladimir Putin folosește, de asemenea, acești bani din Europa pentru a finanța războiul din Ucraina. Cu toate acestea, europenii insistă că sancțiunile împotriva Rusiei au cauzat acum daune semnificative țării și au contribuit la slăbiciunea actuală a economiei ruse.

Conform unui sondaj, sectorul industrial al Rusiei s-a contractat în decembrie, în cel mai rapid ritm de la începutul războiului împotriva Ucrainei, în urmă cu aproape patru ani. Indicele managerilor de achiziții (PMI) pentru sectorul manufacturier a scăzut la 48,1 puncte, de la 48,3 în noiembrie, conform datelor raportate luni de furnizorul de servicii financiare S&P Global, pe baza sondajului său de afaceri. Printre motivele menționate se numără scăderea semnificativă a producției și a noilor comenzi.

Rusia începe să „sufere”

Aceasta marchează a șaptea lună consecutivă în care barometrul a rămas sub pragul de creștere de 50 de puncte. Scăderea a fost cea mai accentuată din martie 2022. Producția a scăzut pentru a zecea lună consecutiv. Companiile au atribuit acest lucru cererii slabe și numărului mai mic de comenzi noi.

Comenzile noi au scăzut, de asemenea, pentru a șaptea lună consecutiv. Reticența clienților și puterea de cumpărare mai mică au afectat cererea. În plus, sectorul și-a redus forța de muncă, numărul de angajați scăzând pentru a treia oară în patru luni. Optimismul cu privire la producția viitoare s-a redus la cel mai scăzut nivel din mai 2022.

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia suferă de o lipsă acută de forță de muncă, deoarece sute de mii de oameni s-au înrolat în armată . Plățile generoase către voluntari au declanșat, de asemenea, o spirală salarială. În plus, piețe importante de export s-au prăbușit din cauza sancțiunilor occidentale.

Europenii pregătesc trupe pentru Ucraina: Franța și Marea Britanie vor să participe cu până la 15.000 de soldați în primele 6 luni. Și vecinii Ucrainei au un rol

După cum a aflat WELT din surse diplomatice de la Bruxelles, europenii sunt pregătiți să participe la o coaliție a celor dispuși să monitorizeze un posibil armistițiu între Rusia și Ucraina. „Planurile privind cum ar putea arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost deja finalizate. Acestea au fost elaborate în esență de experți militari din forțele armate britanice și franceze, în cooperare cu Bruxelles-ul”, au declarat surse diplomatice familiarizate cu discuțiile.

Franța și Marea Britanie sunt aparent pregătite să ofere așa-numite garanții robuste de securitate. Mai simplu spus: ar fi pregătite să lupte cu trupe terestre pentru a menține pacea, dacă este necesar. În funcție de informațiile furnizate de statele participante, numărul estimat de trupe terestre europene desfășurate pentru primele șase luni este „între 10.000 și 15.000”.

Surse diplomatice indică în continuare că „Franța și Marea Britanie sunt pregătite să participe la monitorizarea unui armistițiu chiar și fără un mandat din partea Organizației Națiunilor Unite (ONU) sau a Uniunii Europene”. O invitație din partea Ucrainei ar fi suficientă pentru ambele țări.

Monitorizarea armistițiului din aer și din mare urmează să fie asigurată de statele vecine ale Ucrainei. Turcia joacă, de asemenea , un rol în planurile de monitorizare a armistițiului. Ankara ar putea monitoriza regiunea Mării Negre.

Rusia intenționează să adopte o poziție mai dură în eventualele negocieri de pace, în urma presupuselor atacuri cu drone ucrainene asupra unei reședințe a președintelui Vladimir Putin. „Această acțiune teroristă își propune să deraieze procesul de negocieri”, a declarat marți reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Consecința diplomatică va fi o consolidare a poziției de negociere a Federației Ruse. Armata știe, de asemenea, cum și când să răspundă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins acuzațiile drept „o altă serie de minciuni”. El a spus că acestea aveau ca scop justificarea unor noi atacuri împotriva Ucrainei și prelungirea războiului. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a cerut celorlalte țări să nu răspundă acuzațiilor rusești. El a declarat că Rusia nu a prezentat nicio dovadă nici măcar la o zi după presupusul atac: „Pentru că nu există. Nu a avut loc un astfel de atac”.

