Adio, ghivece cu plante. Vor fi interzise și în România, conform legislației UE

29 ian. 2026, 15:51, Actualitate
Uniunea Europeană a decis să înăsprească legislația privind ambalajele. În cadrul „European Green Deal”, Bruxelles-ul a revizuit Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu un obiectiv clar: reducerea masivă a cantității de plastic și orientarea pieței către soluții reutilizabile. După interzicerea pungilor de plastic pentru cumpărături, din 2022, următorul pas vizează produse mult mai răspândite decât par la prima vedere, cum ar fi ghivecele de flori din plastic,  atrage atenția Ziarul românesc.

Până în 2030, Uniunea Europeană intenționează să elimine din uz o serie de produse din plastic considerate de unică folosință. Pe listă se regăsesc nu doar bine-cunoscutele pungi subțiri, ci și ghivecele în care sunt vândute plantele în supermarketuri, magazine de bricolaj și centre de grădinărit. Argumentul este simplu: aceste recipiente sunt tratate ca ambalaje de unică folosință, care ajung rapid la gunoi după cumpărare.

Până acum, legislația europeană făcea o diferență importantă. Ghivecele mai robuste, folosite pe parcursul mai multor etape de producție sau vândute împreună cu planta, beneficiau de o excepție clară. Industria horticolă a salutat la vremea respectivă această nuanțare, considerând-o realistă și adaptată specificului producției de plante.

Avertismentul industriei horticole

Un document nou al Comisiei Europene, care încă nu a fost publicat oficial, schimbă însă complet situația. Potrivit informațiilor obținute de Centrul German al Horticulturii (ZVG), Bruxelles-ul intenționează să elimine această excepție.

Astfel, și ghivecele de plastic mai rezistente, vândute împreună cu planta, ar urma să fie considerate ambalaje în sensul noii reglementări europene.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Hans Joachim Brinkjans, secretar general adjunct al ZVG, critică interpretarea Comisiei Europene, considerând-o prea largă și nealiniată cu lista oficială de produse din anexa regulamentului privind ambalajele. Pentru industrie, această schimbare creează incertitudine și presiune, într-un sector deja afectat de costuri ridicate și de cerințe de mediu tot mai stricte.

Noile reguli nu înseamnă că florile vor dispărea din magazine. Se va schimba însă modul în care plantele sunt oferite consumatorilor. Una dintre variantele analizate este utilizarea ghivecelor realizate din materiale „industrial compostabile”. Industria testează deja astfel de alternative, însă, până acum, niciuna nu s-a dovedit pe deplin funcțională la scară largă, conform T-online.

Variante de materiale biodegradabile

Bioplasticele existente se descompun greu sau doar în condiții speciale, iar soluțiile din carton ridică alte probleme. Potrivit Deutsche Umwelthilfe, ambalajele din hârtie sau carton nu reprezintă o alternativă ecologică reală și sunt, în plus, nepotrivite pentru transportul plantelor umede. Riscul de deteriorare și pierderi este considerabil.

O altă opțiune aflată pe masa discuțiilor este introducerea unui sistem de ghivece reutilizabile. Acesta ar reduce cantitatea de deșeuri, dar ar presupune costuri suplimentare pentru comercianți și un efort în plus pentru clienți, care ar trebui să returneze recipientele. O soluție similară este analizată și pentru ghivecele folosite în faza de producție, în serele horticole. Ghivecele din teracotă sunt considerate mai ecologice, însă sunt fragile și mult mai grele. Acest lucru ar duce la costuri de transport mai mari și la o logistică mai complicată, mai ales pentru lanțurile mari de retail.

