Cum dregi ciorba, dacă ai scăpat prea multă sare în ea. Ingredientul aflat la îndemâna oricui, care face minuni în oală

Oricât de experimentat ar fi un bucătar, se întâmplă uneori să apară mici incidente culinare, iar unul dintre cele mai frecvente este acela de a scăpa prea multă sare în ciorbă sau de a folosi un ingredient deja sărat. Astfel, o clipă de neatenție poate transforma o ciorbă gustoasă într-un preparat greu de mâncat, scrie csid.ro.

Din fericire, însă, există câteva soluții simple prin care această problemă poate fi rezolvată, iar cea mai cunoscută și eficientă este folosirea cartofului, un ingredient banal pe care aproape orice român îl are în bucătărie.

De ce ciorba devine prea sărată

Excesul de sare apare cel mai des atunci când se adaugă sare în mai multe etape ale gătitului. De exemplu, se poate întâmpla ca unele ingrediente, precum afumătura, cuburile de supă sau anumite conserve, să conțină deja sare.

Și dacă se adaugă și sare suplimentară, fără a gusta ciorba în prealabil, rezultatul poate fi un preparat mult prea sărat.

Problema este că, odată dizolvată în lichid, sarea nu mai poate fi îndepărtată ușor. Din fericire, există unele trucuri culinare care pot reduce intensitatea gustului.

Cartoful, ingredientul salvator

Una dintre cele mai simple soluții, pentru a repara ciorba prea sărată, este cartoful crud. Aceste legume au capacitate naturală de a absorbi lichidul și o parte din sarea din mâncare, datorită conținutului ridicat de amidon și fibre, care – în timpul fierberii – absorb lichidul din jurul lor.

Odată cu lichidul, cartofii preiau și o parte din sarea dizolvată în supă. Astfel, concentrația de sare din ciorbă scade.

Pentru a aplica acest truc, trebuie să cureți un cartof și să îl tai în patru bucăți mari, care se adaugă direct în oala cu ciorbă și se lasă să fiarbă aproximativ 10–15 minute.

În acest timp, cartoful va absorbi o parte din excesul de sare, iar gustul ciorbei se va echilibra.

Acest truc este folosit de mult timp în bucătăriile tradiționale și este considerat una dintre cele mai rapide soluții pentru corectarea gustului.

După ce cartoful a fiert timp de 10–15 minute, trebuie scos din ciorbă pentru că nu mai este foarte gustos după ce a absorbit o parte din sarea în exces.

Unele persoane preferă să îl arunce, în timp ce altele îl păstrează dacă gustul nu este prea intens. Important este să guști ciorba după acest proces pentru a verifica dacă gustul s-a echilibrat.

Dacă mai este nevoie, poți repeta procedura cu un alt cartof, mai scrie sursa citată.

Alte metode pentru a reduce gustul sărat al ciorbei

Deși cartoful este cea mai populară soluție, există și alte metode care pot ajuta la echilibrarea gustului.

De exemplu, poți adăuga puțină apă sau supă nesărată pentru a dilua concentrația de sare. În unele cazuri, adăugarea unor legume suplimentare poate ajuta la reducerea gustului prea intens.

Totuși, aceste metode schimbă ușor textura sau cantitatea ciorbei, în timp ce cartoful corectează gustul fără a modifica foarte mult rețeta.

Prevenirea excesului de sare

Chiar dacă există soluții pentru a repara ciorba prea sărată, cea mai bună metodă rămâne prevenția. Un sfat simplu este să adaugi sarea treptat, gustând preparatul pe parcursul gătitului.

Totodată, este important să ții cont de ingredientele care conțin deja sare, cum ar fi afumăturile sau anumite condimente. Astfel, vei evita situațiile în care trebuie să corectezi gustul la final.

Așadar, ciorba prea sărată nu trebuie aruncată, deoarece – cu un truc simplu – poți salva preparatul în doar câteva minute…

