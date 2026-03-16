Valea Morții a înflorit spectaculos: cel mai frumos peisaj din ultimul deceniu

16 mart. 2026, 19:47, Știri externe
În mijlocul unuia dintre cele mai dure medii de pe planetă, natura oferă un spectacol rar. Death Valley National Park (n.r. Valea Morții), cunoscut ca cel mai fierbinte loc de pe Pământ și cel mai arid din America de Nord, este acoperit acum de flori sălbatice. Specialiștii spun că este cea mai impresionantă înflorire văzută aici din 2016.

Un fenomen rar într-unul dintre cele mai aride locuri de pe planetă

Reprezentanții National Park Service au anunțat oficial pe 22 februarie că 2026 este un an cu înflorire peste medie. Florile au început să apară la altitudini joase și s-au răspândit rapid în tot parcul.

Peisajul obișnuit, dominat de nisip și stâncă, s-a transformat într-un covor de culori. Zone întinse ale deșertului sunt acum acoperite de nuanțe aurii și violete, într-un spectacol natural rar.

Valea moartă. FOTO: Getty

Explicația vine din condițiile meteo atipice din ultimele luni. În toamna anului 2025 au căzut aproximativ 6,1 centimetri de precipitații în Valea Morții, o cantitate mare pentru această regiune extrem de aridă.

Apa a pătruns în sol, a înmuiat semințele și le-a îndepărtat stratul protector, declanșând procesul de germinare. A urmat apoi o iarnă mai umedă decât în mod normal, care a menținut nivelul de umiditate necesar dezvoltării rădăcinilor.

Deșertul s-a colorat în galben și violet

Printre cele mai vizibile flori se numără auriul strălucitor al „desert gold”, una dintre plantele emblematice ale zonei. Pe lângă aceasta au apărut și primula cu ochi căprui, lupinul de deșert cu nuanțe violet și delicata „stea a deșertului”.

Florile de la altitudini joase ar urma să reziste până la mijlocul sau finalul lunii martie. În zonele mai înalte ale parcului, sezonul de înflorire este estimat să continue din aprilie până în iunie.

De ce autoritățile evită termenul „superînflorire”

Deși imaginile au făcut rapid înconjurul lumii și mulți vorbesc despre o „superînflorire”, administrația parcului este mai rezervată. Oficialii spun că numărul de flori nu este la nivelul anilor record, însă este mult peste media obișnuită.

În trecut, fenomenele autentice de „superbloom” au fost consemnate în Valea Morții în anii 1998, 2005 și 2016. Totuși, chiar și fără această etichetă, spectacolul natural din acest an rămâne unul dintre cele mai impresionante din ultimul deceniu.

Cele mai noi

Trimite acest link pe