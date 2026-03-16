Rusia taie accesul la Telegram. Aplicația nu mai funcționează în marile orașe, cu câteva săptămâni înainte de blocarea oficială a platformei

16 mart. 2026, 19:18, Știri externe
Cea mai populară aplicație de mesagerie din Rusia, Telegram, a încetat să mai funcționeze în mare parte din Rusia, conform site-urilor web care urmăresc întreruperile de servicii din Rusia. Unii experți cred că acesta este debutul unei blocade totale a serviciului. Deși autoritățile ruse au anunțat anterior că blocarea oficială va intra în vigoare pe 1 aprilie, restricțiile actuale sugerează o implementare accelerată.

Luni, utilizatorii din marile orașe, inclusiv din Moscova și Sankt Petersburg, au raportat că aplicația nu a funcționat în nicio variantă a acesteia (pe telefon, web sau desktop). Unii ruși au raportat că serviciul a mai încetat să funcționeze pe internetul fix de acasă, iar accesul prin date mobile este aproape imposibil.

Numărul reclamațiilor din partea rușilor a început să crească în weekend, când utilizatorii au început să reclame că aplicația nu se deschide, mesajele nu pot fi trimise, iar fotografiile și videoclipurile nu se încarcă. Datele de la Sboi.fr, o platformă care înregistrează plângeri privind nefuncționalitatea serviciilor din Rusia, arată că aproape 6.000 de plângeri legate de Telegram au fost depuse sâmbătă, urmate de aproximativ 12.000 de plângeri depuse duminică. Rușii spun că ocolirea restricțiilor autorităților prin serviciile VPN a devenit extrem de dificilă, deoarece autoritățile aplică sisteme de control care permit doar accesul la site-uri aflate pe o „listă albă” guvernamentală.

Telegram, amendată pentru refuzul de a colabora cu autoritățile ruse

Chiar astăzi, 16 martie, un tribunal din Rusia a amendat platforma Telegram cu 35 de milioane de ruble, aproximativ 430.000 de dolari, pentru refuzul de a elimina conținutul considerat ilegal de către stat. Mai mult, FSB a clasificat platforma drept un risc de securitate și a acuzat că serviciile secrete străine ar avea acces la corespondențele secrete ale utilizatorilor. Utilizarea Telegram a fost interzisă inclusiv pentru soldații de pe frontul din Ucraina, unde aceștia au fost somați să șteargă aplicația de pe telefoane sub amenințarea unor măsuri disciplinare severe.

