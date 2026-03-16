Netanyahu sfidează speculațiile și a ieșit la o plimbare pe lângă Ierusalim

Premierul Benjamin Netanyahu a postat luni o altă filmare cu el pe rețelele de socializare, când se afla într-o plimbare în natură, admirând munții și discutând cu localnicii. Este al doilea clip postat pentru a dezminte teoriile conspirației.

Duminică, premierul israelian a postat o filmare când se afla la cafeneaua The Sataf din Ierusalim, pentru a demonta speculațiile deja apărute prin media din Orientul Mijlociu.

Netanyahu, vizibil relaxat, discută cu localnicii

În filmarea postată luni, Netanyahu internacționează cu localnicii din Israel în contextul războiului cu Iran, declanșat din 28 februarie 2026. Premierul, aflat la al treilea mandat din decembrie 2022, a apărut relaxat și a mângâiat un câine de rasă canaanit-israelian.

Netanyahu: Ce frumos. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Bine. Hai să ne relaxăm puțin la soare. Netanyahu: „Al cui câine este acesta? Ce rasă este?”

Localnică: „Canaanit-Israelian.”

Netanyahu: „Canaanit-Israelian, bravo. De asemenea, este bine pentru câine să iasă puțin afară. Este bine pentru voi toți. Ați ieșit să luați puțin aer?”

Premierul i-a îndemnat pe localnici să se plimbe doar în spațiile protejate.

Netanyahu: „Desigur, atâta timp cât există un spațiu protejat în apropiere.”

Războiul cu Iranul: Săptămâna a treia

Criza din Orientul Mijlociu s-a agravat după ce Donald Trump a inițiat Operațiunea Epic Fury pentru a bombarda Iranul. Iranul a trecut imediat la represalii și a atacat toate țările arabe din Golful Persic în care sunt staționate trupe și baze militare SUA. Au fost vizate obiective civile, hoteluri și aeroporturi.

În a 17-a zi de război, piața petrolieră globală rămâne perturbată de la închiderea Strâmtoarei Ormuz de către Iran, iar transportul aerian în regiune este paralizat. În urma atacurilor israeliene și americane, Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost ucis, iar fiul său, Mojtaba, a devenit noul Lider Suprem al Iranului. Administrația prezidențială a SUA a raportat că Rusia sprijină Iranul cu armament, informații și cu ajutor logistic.

Sursa Foto: Instagram