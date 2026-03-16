Prima pagină » Știri externe » Netanyahu sfidează speculațiile și a ieșit la o plimbare pe lângă Ierusalim

Netanyahu sfidează speculațiile și a ieșit la o plimbare pe lângă Ierusalim

16 mart. 2026, 18:43, Știri externe

Premierul Benjamin Netanyahu a postat luni o altă filmare cu el pe rețelele de socializare, când se afla într-o plimbare în natură, admirând munții și discutând cu localnicii. Este al doilea clip postat pentru a dezminte teoriile conspirației. 

Duminică, premierul israelian a postat o filmare când se afla la cafeneaua The Sataf din Ierusalim,  pentru a demonta speculațiile deja apărute prin media din Orientul Mijlociu.

Netanyahu, vizibil relaxat, discută cu localnicii

În filmarea postată luni, Netanyahu internacționează cu localnicii din Israel în contextul războiului cu Iran, declanșat din 28 februarie 2026. Premierul, aflat la al treilea mandat din decembrie 2022, a apărut relaxat și a mângâiat un câine de rasă canaanit-israelian.

Netanyahu: Ce frumos. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Bine. Hai să ne relaxăm puțin la soare. Netanyahu: „Al cui câine este acesta? Ce rasă este?”

Localnică: „Canaanit-Israelian.”

Netanyahu: „Canaanit-Israelian, bravo. De asemenea, este bine pentru câine să iasă puțin afară. Este bine pentru voi toți. Ați ieșit să luați puțin aer?”

Premierul i-a îndemnat pe localnici să se plimbe doar în spațiile protejate.

Netanyahu: „Desigur, atâta timp cât există un spațiu protejat în apropiere.”

Războiul cu Iranul: Săptămâna a treia

Criza din Orientul Mijlociu s-a agravat după ce Donald Trump a inițiat Operațiunea Epic Fury pentru a bombarda Iranul. Iranul a trecut imediat la represalii și a atacat toate țările arabe din Golful Persic în care sunt staționate trupe și baze militare SUA. Au fost vizate obiective civile, hoteluri și aeroporturi.

În a 17-a zi de război, piața petrolieră globală rămâne perturbată de la închiderea Strâmtoarei Ormuz de către Iran, iar transportul aerian în regiune este paralizat. În urma atacurilor israeliene și americane, Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost ucis, iar fiul său, Mojtaba, a devenit noul Lider Suprem al Iranului. Administrația prezidențială a SUA a raportat că Rusia sprijină Iranul cu armament, informații și cu ajutor logistic.

Sursa Foto: Instagram

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Procesul lui Nicolas Sarkozy continuă: fostul președinte francez revine în instanță și riscă până la 10 ani de închisoare
18:05
Procesul lui Nicolas Sarkozy continuă: fostul președinte francez revine în instanță și riscă până la 10 ani de închisoare
CONTROVERSĂ Iranul este selectiv în ceea ce privește tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz: Este „deschisă doar pentru prieteni”. Ce state au primit derogare
17:19
Iranul este selectiv în ceea ce privește tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz: Este „deschisă doar pentru prieteni”. Ce state au primit derogare
TENSIUNI Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sugerează că vizita lui Trump în China va fi amânată. Ce anunță ministerul de Externe de la Beijing
17:16
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sugerează că vizita lui Trump în China va fi amânată. Ce anunță ministerul de Externe de la Beijing
ACUZAȚII Se adâncește conflictul: Rusia amendează Telegram cu peste 430.000 de dolari pentru conținut interzis
16:48
Se adâncește conflictul: Rusia amendează Telegram cu peste 430.000 de dolari pentru conținut interzis
RĂZBOI Donald Trump: „Războiul cu Iranul se va încheia în curând”
16:43
Donald Trump: „Războiul cu Iranul se va încheia în curând”
MILITAR Piloții americani au efectuat peste 6.000 de zboruri de la începutul războiului cu Iranul, spune șeful CENTCOM. Ce ținte au vizat aceștia
16:39
Piloții americani au efectuat peste 6.000 de zboruri de la începutul războiului cu Iranul, spune șeful CENTCOM. Ce ținte au vizat aceștia
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Click
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cauza prăbușirii civilizației mayașe ar fi alta decât am crezut până acum
AUTO Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile
18:45
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile
ULTIMA ORĂ 🚨 Parlamentul dezbate azi bugetul. Șeful OCDE face predicții sumbre pentru România: „Datoria publică va crește la 61,5% din PIB anul acesta”
18:43
🚨 Parlamentul dezbate azi bugetul. Șeful OCDE face predicții sumbre pentru România: „Datoria publică va crește la 61,5% din PIB anul acesta”
BREAKING NEWS Fost ministru de Externe și fost șef SIE, Teodor Meleșcanu avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
18:38
Fost ministru de Externe și fost șef SIE, Teodor Meleșcanu avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
FLASH NEWS Aeroportul Mihail Kogălniceanu suspendă traficul aerian civil pentru 32 de ore. Ce se întâmplă cu zborurile speciale
18:34
Aeroportul Mihail Kogălniceanu suspendă traficul aerian civil pentru 32 de ore. Ce se întâmplă cu zborurile speciale
EXCLUSIV Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari  semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
18:31
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari  semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
FLASH NEWS Grindeanu avertizează USR: „Nu sunt în cea mai bună poziție să vorbească despre copii, atâta timp cât i-au dat jos din autocare. Să o lase mai ușor!”
18:23
Grindeanu avertizează USR: „Nu sunt în cea mai bună poziție să vorbească despre copii, atâta timp cât i-au dat jos din autocare. Să o lase mai ușor!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe