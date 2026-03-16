Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile

16 mart. 2026, 18:45, Actualitate
Timișoara este primul oraș din România care dispune de radare fixe în Sistemul e-Sigur. Șoferii care depășesc viteza legală vor primi amenzile prin poștă în decursul a câteva zile.

20.000 de treceri pe roșu la semafor

Radarele sunt montate în două intersecții din orașul Timișoara. Testarea acestora a început luni, 16 martie, iar primele amenzi vor fi emise în câteva zile. Potrivit autorităților, din datele culese până acum, în Timișoara, lunar sunt înregistrate 20.000 de treceri pe roșu la semafor.

„Avem un fenomen generalizat de indisciplină în trafic, în primul rând din cauza faptului că nu există măsuri punitive și de control asupra indisciplinei în trafic”, spune viceprimarul orașului Timișoara, Ruben Lațcău, citat de Digi24

Sistemul e-Sigur funcționează încă de la 1 ianuarie pe trei tronsoane de drum (A1, A2 și DN2 Vrancea), iar de la 1 martie este operațional la nivel național pe toate tronsoanele de drum unde se impune folosirea sistemului.

Aceste radare sunt amplasate în zone cu risc rutier. Înregistrările sunt analizate anterior de autorități, iar abaterile vor fi sancționate conform legii. Asta doar după identificarea conducătorului auto.

România, pe primul loc la mortalitatea rutieră

Procesul-verbal va fi comunicat la domiciliul acestuia, prin poștă, la câteva zile distanță. Autoritățile speră ca până în anul 2030 numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere să fie redus. În Uniunea Europeană, România se menține pe primul loc la mortalitatea rutieră, cu 77-86 de decese la un milion de locuitori.

Conform bilanțului poliției, în anul 2025 s-au înregistrat 3.950 de accidente rutiere grave, soldate cu 1.293 de decese și peste 3.100 de persoane rănite grav. Viteza excesivă/neadaptată a fost una dintre principalele cauze generatoare, alături de indisciplina pietonilor și neacordarea de prioritate.

