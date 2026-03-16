Trump îi critică pe aliații care nu vor să îi ajute pentru reluarea traficului prin Ormuz. Ce spune președintele SUA despre țările care l-au refuzat

„Am lovit 7.000 de ținte comerciale și militare din Iran. Sistemul lor balistic este erodat. Nu mai au prea multe rachete. Le-am zdrobit aviația și flota. Peste 100 de vase iraniene au fost scufundate sau distruse în ultima săptămână”, este declarația președintelui Donald Trump de la începutul conferinței de presă de la Kennedy Center.

Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că SUA au scufundat mai multe nae de minare, dar nu știe sigur dacă au fost amplasate mine în Strâmtoarea Ormuz.

„Am distrus toate navele lor de minare. Nu știm dacă au fost amplasate mine. Eu zic că nu ar conta dacă ai fost vizat sau nu, pentru că avem de-a face cu un tigru de hârtie. Nu era un tigru de hârtie acum două săptămâni. Acum este un tigru de hârtie.

Trump, despre criza petrolieră

Trump a spus că SUA nu au nevoie de petrolul transportat în Strâmtoarea Ormuz, deși blocarea acesteia de către Iran a provocat cea mai mare criză petrolieră de la cele izbucnite în 1973 și în 1979. Trump a spus că unii aliați strategici sunt dispuși să sară în ajutorul Statelor Unite pentru a rezola criza și a redeschde strâmtoarea.

„Obținem mai puțin de 1% din petrolul nostru din strâmtoare.Unele țări obțin mult mai mult: Japonia 95%, China 90% și Coreea de Sud 35%.Vrem să vină să ne ajute cu strâmtoarea. Numeroase țări mi-au spus că sunt pe cale să înceapă. Unele sunt foarte entuziasmate de acest lucru, iar altele nu. Știu că îi vom proteja dacă va fi vreodată nevoie. Dar dacă vom avea vreodată nevoie de ajutor, nu vor fi acolo pentru noi.”

Trump își critică aliații strategici care nu vor să se implice

Trump a continuat să dojenească țările aliate care au declarat că nu vor să se implice, deși SUA le ajută de 40 de ani.

„Numeroase țări mi-au spus că sunt pe cale să se implice.„Am prefera să nu ne implicăm, domnule.” Am spus: „Vă protejăm de 40 de ani și nu doriți să vă implicați în ceva foarte mărunt?”Se vor trage mai puține focuri pentru că nu le-au mai rămas multă muniție”.

Trump spune că a prevestit 9/11 și blocada Strâmtorii Ormuz

Trump a reamintit că a prevestit că Iranul va folosi Strâmtoarea Ormuz ca pe o „armă”. Ek a spus că a prevestit și distrugerea Turnurilor Gemene de către liderul terorist Osama bin Laden.

„Știu asta de mult timp. La fel cum știam că Strâmtoarea va fi folosită ca armă. Am prezis toate acestea cu mult timp în urmă. Am prezis multe lucruri. Osama bin Laden – distrugerea World Trade Center – am făcut această predicție.”

Trump, despre Macron, Putin și Zekenski

„Cred că Macron va ajuta cu Strâmtoarea Hormuz… nu avem nevoie de nimeni. Era cât pe ce să o fac pentru că vreau să aflu cum reacționează. NATO suntem noi.Putin se teme de noi, nu se teme de Europa.Se teme de Statele Unite ale Americii”.

