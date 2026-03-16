Prima pagină » Știri externe » Ce spune Trump despre noul lider suprem de la Teheran: „Unii spun că este desfigurat, alții că și-a pierdut un picior. S-ar putea să fie mort”

16 mart. 2026, 19:18, Știri externe
Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei

În conferința de presă de la Kennedy Center, Donald Trump le-a declarat reporterilor că nu cunoaște sigur cine conduce Iranul de facto.

„Nu știm cine este liderul lor. Avem oameni care vor să negocieze – nu avem nicio idee cine sunt.”, a spus Trump.

Trump, despre Mojtaba: „Ar putea fi mort”

Întrebat despre starea de sănătate a liderului suprem după ce a fost grav rănit în urma unui bombardament, liderul de la Casa Albă a spus că ar putea fi desfigurat și că ar fi rămas fără un picior.  De asemenea, Trump a sugerat că Mojtaba Khamenei ar putea fi chiar mort, fiind nevăzut în public de la numirea sa în funcție și din  ziua când tatăl său, Ayatollahul Ali Khamenei, fostul Lider Suprem al Iranului, a fost ucis în bombardamentele israeliene asupra Teheranului de la 28 februarie.

„Nu avem idee cine este liderul lor. Avem oameni care vor să negocieze – nu avem nicio idee cine sunt.” „O grămadă de oameni îmi spun că este desfigurat, că și-a pierdut picioarle, un picior – alții îmi spun că este mort. Nimeni nu-mi spune că este 100% sănătos. Nu a vorbit de când Ayatollahul a fost răsturnat de pe tron – nu la fel de drăguț ca un tron , îmi place tronul englez mai mult, dar era un scaun elegant, însă era URĂ pură în acel scaun – nu l-am văzut deloc. Nu știm dacă este mort sau nu. Nimeni nu l-a văzut, ceea ce este neobișnuit”

Sursa Foto: Mediafax Foto

Sursa Video: Casa Albă

