Adrian Năstase, bunic a treia oară: Theodor Ioan, născut din părinţi CAMPIONI

„Începand de astazi, Mihnea si Corina au un fiu iar noi avem inca un nepot, Theodor Ioan. Sa fie sanatos, sa aibă noroc si un destin luminos. Este o zi de bucurie pentru toată familia!”, a scris Adrian Năstase, pe blogul său.

Adrian Năstase mai are doi nepoței, Nicolas și Filip-Mihail, din căsătoria lui Andrei, fiul său cel mare, cu Bianca Ciuvăț, fost manechin.

Mihnea, însurat cu o fostă campioană

Mihnea și Corina au fost mereu extrem de discreți. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu patru ani.

Corina este originară din Constanța și a fost sportivă de performanță. A început atletismul la 9 ani și a fost campioană balcanică la ștafeta 4×100 metri, dublă campioană națională la 60 de metri, campioană la 200 de metri și în alte probe de ștafetă. În anul 2011, a suferit o accidentare și a fost obligată să se retragă.

Cei doi și-au făcut publică relația în anul 2015, atunci când au postat mai multe fotografii pe Instagram.

„Am numai cuvinte de laudă la adresa lui Mihnea. Este un băiat de nota zece, din toate punctele de vedere, foarte deştept şi educat“, declara la acea vreme Corina Corolevschi, pentru ZIUA deC onstanţa.

