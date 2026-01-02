Prima pagină » Actualitate » Fostele mari fabrici care devin apartamente. Antefrig, Rocar, Helitube se află pe listă

Fostele mari fabrici care devin apartamente. Antefrig, Rocar, Helitube se află pe listă

02 ian. 2026, 10:06, Actualitate
Fostele mari fabrici care devin apartamente. Antefrig, Rocar, Helitube se află pe listă

Marile investiții imobiliare care sunt în derulare la nivelul Capitalei se construiesc pe terenurile pe care odinioară funcționau foste platforme industriale precum Antefrig, Rocar, Helitube sau Titan Mar.

Capitala continuă să fie liderul la nivel național în transformarea fostelor platforme industriale, asta datorită dimensiunii pieței, dar și a numărului semnificativ de situri disponibile.

La nivel național, Bucureștiul generează cele mai multe tranzacții cu terenuri din interiorul orașului provenite din reconversia spațiilor industriale. Investitorii merg pe aceste terenuri cu proiecte cu funcționalități mixte, formate din retail, birouri și rezidențial.

Fostele mari fabrici care devin apartamente

În ultimii ani, printre cele mai mari proprietăți vândute s-a aflat platforma Rocar, cu aproape 21 de hectare, preluată de One United Properties, platforma Roca Preciziei, cu aproximativ 12 hectare, cumpărată de Ionuț Negoiță, respectiv platforma Helitube, cu 8,9 hectare, cumpărată de mai mulți retaileri.

Lista mai cuprinde nume precum platforma Antrefrig, cu un total de 5,7 hectare, din care o bună parte a fost cumpărat de Prima Development Group,  platforma Muntenia, cu 5,7 hectare, cumpărată de dezvoltatorul Dimri, platforma Titan Mar, cu 4,5 hectare, cumpărată de One United Properties sau platforma Atlas, cu 2,9 hectare, cumpărată de Speedwell și Akcent Development.

Pentru că sunt amplasate în zone diverse din oraș, platformele acestea au potențial de dezvoltare diferit, exploatate cu atenție mare de cumpărătorii acestor proprietăți, care au anunțat construcția de birouri, locuințe sau proiecte de retail.

Tendința de reconversie s-a extins rapid și în celelalte mari orașe ale țării. În Cluj-Napoca, proiecte precum Transilvania Mall (dezvoltat de Prime Kapital pe fosta platforma Cesarom) sau Rivus City (pe platforma Carbochim) sau proiectul anunțat de Hexagon pe terenul de la Tehnofrig demonstrează potențialul uriaș al acestor amplasamente pentru dezvoltări cu funcționalități multiple.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Digi24
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un
Cancan.ro
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este penitenţa?

Cele mai noi