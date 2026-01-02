Fostele mari fabrici care devin apartamente. Antefrig, Rocar, Helitube se află pe listă

Marile investiții imobiliare care sunt în derulare la nivelul Capitalei se construiesc pe terenurile pe care odinioară funcționau foste platforme industriale precum Antefrig, Rocar, Helitube sau Titan Mar.

Capitala continuă să fie liderul la nivel național în transformarea fostelor platforme industriale, asta datorită dimensiunii pieței, dar și a numărului semnificativ de situri disponibile.

La nivel național, Bucureștiul generează cele mai multe tranzacții cu terenuri din interiorul orașului provenite din reconversia spațiilor industriale. Investitorii merg pe aceste terenuri cu proiecte cu funcționalități mixte, formate din retail, birouri și rezidențial.

Fostele mari fabrici care devin apartamente

În ultimii ani, printre cele mai mari proprietăți vândute s-a aflat platforma Rocar, cu aproape 21 de hectare, preluată de One United Properties, platforma Roca Preciziei, cu aproximativ 12 hectare, cumpărată de Ionuț Negoiță, respectiv platforma Helitube, cu 8,9 hectare, cumpărată de mai mulți retaileri.

Lista mai cuprinde nume precum platforma Antrefrig, cu un total de 5,7 hectare, din care o bună parte a fost cumpărat de Prima Development Group, platforma Muntenia, cu 5,7 hectare, cumpărată de dezvoltatorul Dimri, platforma Titan Mar, cu 4,5 hectare, cumpărată de One United Properties sau platforma Atlas, cu 2,9 hectare, cumpărată de Speedwell și Akcent Development.

Pentru că sunt amplasate în zone diverse din oraș, platformele acestea au potențial de dezvoltare diferit, exploatate cu atenție mare de cumpărătorii acestor proprietăți, care au anunțat construcția de birouri, locuințe sau proiecte de retail.

Tendința de reconversie s-a extins rapid și în celelalte mari orașe ale țării. În Cluj-Napoca, proiecte precum Transilvania Mall (dezvoltat de Prime Kapital pe fosta platforma Cesarom) sau Rivus City (pe platforma Carbochim) sau proiectul anunțat de Hexagon pe terenul de la Tehnofrig demonstrează potențialul uriaș al acestor amplasamente pentru dezvoltări cu funcționalități multiple.

