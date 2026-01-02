Prima pagină » Social » Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov. Care sunt pârtiile pe care se poate schia

Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov. Care sunt pârtiile pe care se poate schia

Oana Zvobodă
02 ian. 2026, 10:23, Social
Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov. Care sunt pârtiile pe care se poate schia
Sursă foto: Facebook, Primăria Municipiului Brașov

Primăria Municipiului Braşov a anunțat că s-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov şi se schiază pe mai multe părtii.

„S-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov. Se schiază în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum şi pe pârtiile Kanzel şi Doamnei, cu ieşire în Drumul Roşu, apoi către telescaunul Ruia”, a anunțat Primăria Braşov.

Totodată, în partea inferioară se schiază pe pârtiile pentru începători Bradul şi Stadion.

Sursă foto: Facebook, Primăria Municipiului Brașov

În același timp, primăria a informat turiștii că circulă următoarele mijloce de transport pe cablu: Telegondola, Telecabina Capra Neagră, Telescaun Ruia, Teleschiurile Stadion şi Bradul.

Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara

Mii de turiști au putut să schieze încă din data de 30 decembrie în stațiunea Straja din județul Hunedoara pe pârtiile Constantinescu, Mutu și Platoul Soarelui.

„Se schiază pe pârtiile Constantinescu, Mutu și Platoul Soarelui. Starea pârtiilor poate fi evaluată cu nota 8, jumătate din stratul de zăpadă de pe acestea fiind produs cu ajutorul tunurilor de zăpadă artificială. În stațiune viscolește și este ceață”, spune șeful Formației Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga.

Cele mai noi