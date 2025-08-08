Prima pagină » Actualitate » Adrian Năstase, CONCLUZIE tranșantă despre soarta coaliției PSD-USR: „Divorțul pare inevitabil. Partajul va fi dificil”

Ruxandra Radulescu
08 aug. 2025, 11:44, Știri politice
Adrian Năstase, fostul premier al României, a analizat viitorul coaliției PSD-USR, având în vedere că vicepremierul social democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat că o reuniune în Biroul Permanent Național, după ce USR s-a opus organizării de funeralii naționale pentru Ion Iliescu. Năstase propune, în cazul PSD-lui, „retragerea de la guvernare și construirea, din opoziție, a unei colaborări punctuale cu guvernul”.

Adrian Năstase este de părere că relațiile dintre PSD și USR sunt „ireconciliabile”, iar soluția plauzibilă este ca social-democrații să intre în opoziție.

„În condițiile unei relații devenite ireconciliabile între PSD și USR, există două soluții pentru configurația guvernului – fie 1. USR se retrage (este retras) din guvern – varianta puțin probabila, având în vedere și o anumită relație cu unii membri PNL, fie 2. PSD intră în opoziție.”, a afirmat Adrian Năstase pe blogul său adriannastase.ro.

„USR, sprijinit să „captureze” tot mai multe poziții de putere”

De asemenea, Năstase menționează că USR-ul este susținut să „captureze tot mai multe poziții de putere”, motiv pentru care situația PSD-ului în coaliției devine tot mai „dificilă”.

„Până ieri, consideram că președintele tarii, Nicușor Dan poate fi un mediator între partidele Coaliției și, în special, între PSD și USR. După decizia sa de a nu participa la funeraliile naționale ale lui Ion Iliescu (după ce anunțase că vă participa) este evident că situația PSD în guvern devine tot mai dificilă, USR fiind sprijinit să „captureze” tot mai multe poziții de putere.”, a mai precizat Adrian Năstase.

Fostul premier a criticat și refuzul USR-ului de a participa la funeraliile lui Ion Iliescu, fapt ce ar indica „o contestare globala a ceea ce a însemnat contribuția stângii, respectiv a social-democrației romanești în aceste decenii de după Revoluție”.

„Reacția USR de a se opune și de a nu participa la funeraliile fostului președinte Iliescu dovedește nu doar existenta unor diferențe de abordare în cadrul guvernării, ci o contestare globala a ceea ce a însemnat contribuția stângii, respectiv a social-democrației romanești în aceste decenii de după Revoluție și o încercare de a elimina reprezentanții acestora din viață politica a țării.”, a mai afirmat Năstase.

„PSD nu pare că poate rezista asaltului USR- Nicușor Dan, cu complicitatea PNL”

În ceea ce privește viitorul coaliției PSD-USR, Adrian Năstase susține că „divorțul pare inevitabil”, iar „partajul va fi dificil”. Însă acesta sugerează că, în lipsa unei acțiuni concrete, Partidul Social Democrat riscă să ajungă de la majoritate parlamentară la doar 10%.

„În aceste condiții, „divorțul” pare inevitabil. Sigur, ”partajul” vă fi dificil. Unii primari, unii șefi de instituții ar dori poate continuarea compromisurilor și anunțarea, în continuare a unor „avertismente serioase”. Până când? Până când partidul vă ajunge la 10%?

În condițiile în care, în guvern, PSD nu pare că poate rezista asaltului USR- Nicușor Dan, cu complicitatea PNL, o soluție poate fi retragerea de la guvernare și construirea, din opoziție, a unei colaborări punctuale cu guvernul.

În acest timp, eu cred că este nevoie de o redefinire și modernizare a mesajelor, de actualizat coordonatele de identitate ideologica, de pregătit noi lideri, de consolidat organizațiile locale, de construit noi programe, pregătind alegerile viitoare. Nu cred că cineva din partid să-și dorească un viitor în care PSD să devina un „partid-balama”.”, a mai adăugat Adrian Năstase.

