Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele vizate. Meteorologii ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

ANM a emis, în exclusivitate pentru Gândul, o nouă prognoză meteo care arată o schimbare accentuată a vremii în mare parte din țară. Meteorologii anunță răcire în vest și nord-vest, dar și fenomene severe precum vijelii, grindină, averse torențiale și descărcări electrice.

Până diseară, la ora 22:00, este în vigoare un cod galben de vreme severă pentru mai multe regiuni din România, inclusiv pentru zone montane.

  • ”Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, motiv pentru care până diseară, la ora 22:00, este valabil un cod galben pentru intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale și descărcări electrice”, au punctat reprezentanții ANM.

Cod galben de vijelii și ploi torențiale în mare parte din țară

Potrivit meteorologilor ANM, cele mai afectate zone vor fi Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei.

  • „Ne așteptăm la intervale cu averse torențiale, însoțite de descărcări electrice, grindină, dar și intensificări ale vântului, care pe alocuri să producă vijelii”, au transmis meteorologii pentru Gândul.

Rafalele de vânt vor atinge, în general, 50 km/h, însă izolat pot ajunge chiar la 70-90 km/h. În plus, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 30-40 l/mp.

Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade Celsius, cu valori mai scăzute în vestul și nord-vestul țării, unde vremea se va răci simțitor.

Cum va fi vremea în București

Și în Capitală vremea devine instabilă în a doua parte a zilei. Meteorologii anunță înnorări accentuate, averse și intensificări ale vântului.

Nu sunt excluse vijeliile, rafalele urmând să ajungă la aproximativ 50 km/h. Cu toate acestea, temperatura maximă se va menține apropiată de normalul perioadei, în jurul valorilor de 24-25 de grade.

  • ”În a doua parte a zilei vom avea parte de înnorări accentuate, averse, dar mai ales intensificări ale vântului, posibil vijelii, cu rafale în jurul a 50 km/h. Cu toate acestea, temperatura maximă se menține apropiată de normalul perioadei, spre 24-25 de grade”, au transmis reprezentanții ANM.

Un nou cod galben intră în vigoare la noapte

ANM avertizează că instabilitatea atmosferică și vântul puternic vor continua și în timpul nopții. Un nou cod galben va fi valabil până mâine dimineață pentru Banat, Crișana, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei.

În aceste regiuni sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km/h, iar izolat chiar și de 80 km/h.

Inclusiv în București, mai ales în a doua parte a nopții, vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de până la 50-60 km/h.

  • ”Urmează ca la noapte să rămânem sub un cod galben de vânt până mâine dimineață pentru Banat, Crișana, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei. Aici ne așteptăm la intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h și, izolat, chiar 80 km/h. De asemenea, și în Capitală, mai ales în a doua parte a nopții, vor fi din nou intensificări ale vântului, cu viteze de până la 50-60 km/h”, au încheiat reprezentanții ANM.

