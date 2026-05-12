Urmează vijelii, grindină și rafale de până la 90 km/h. Care sunt zonele vizate. Meteorologii ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

ANM a emis, în exclusivitate pentru Gândul, o nouă prognoză meteo care arată o schimbare accentuată a vremii în mare parte din țară. Meteorologii anunță răcire în vest și nord-vest, dar și fenomene severe precum vijelii, grindină, averse torențiale și descărcări electrice.
Până diseară, la ora 22:00, este în vigoare un cod galben de vreme severă pentru mai multe regiuni din România, inclusiv pentru zone montane.
Potrivit meteorologilor ANM, cele mai afectate zone vor fi Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei.
Rafalele de vânt vor atinge, în general, 50 km/h, însă izolat pot ajunge chiar la 70-90 km/h. În plus, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 30-40 l/mp.
Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade Celsius, cu valori mai scăzute în vestul și nord-vestul țării, unde vremea se va răci simțitor.
Și în Capitală vremea devine instabilă în a doua parte a zilei. Meteorologii anunță înnorări accentuate, averse și intensificări ale vântului.
Nu sunt excluse vijeliile, rafalele urmând să ajungă la aproximativ 50 km/h. Cu toate acestea, temperatura maximă se va menține apropiată de normalul perioadei, în jurul valorilor de 24-25 de grade.
ANM avertizează că instabilitatea atmosferică și vântul puternic vor continua și în timpul nopții. Un nou cod galben va fi valabil până mâine dimineață pentru Banat, Crișana, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei.
În aceste regiuni sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km/h, iar izolat chiar și de 80 km/h.
Inclusiv în București, mai ales în a doua parte a nopții, vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de până la 50-60 km/h.
