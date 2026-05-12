„Castelul Bran rămâne în proprietatea familiei Habsburg”. Ce rol are, de fapt, afaceristul care gestionează moștenirea lui Elvis Presley

Recent, în spațiul public a apărut informația potrivit căreia Castelul Bran are un nou proprietar, și anume Joel Weinshanker, afaceristul care gestionează și moștenirea lui Elvis Presley. Reprezentanții au transmis, însă, că fortăreața medievală „rămâne în proprietatea familiei Habsburg”.

„Castelul Bran rămâne în proprietatea familiei Habsburg. Familia a încheiat un parteneriat cu Joel Weinshanker, care se alătură în calitate de partener strategic, cu scopul de a consolida poziţia castelului ca destinaţie internaţională de prim rang”, se arată în declaraţia transmisă.

Ce rol are parteneriatul cu afaceristul american

La mijloc este vorba despre un parteneriat încheiat cu Joel Weinshanker, omul de afaceri de origine americană care controlează compania sa Ad Populum. Acest parteneriat are un scop precis, și anume consolidarea poziţiei Castelului Bran ca destinaţie turistică internaţională de prim rang.

Reprezentanții familiei spun că noul parteneriat urmărește creșterea numărului de turiști la Castelul Bran și în regiune, în special din Europa de Vest și SUA. Informațiile vin în contextul unor relatări potrivit cărora omul de afaceri american Joel Weinshanker ar fi devenit acționar majoritar al companiei care administrează castelul, scrie Buna Ziua Brașov.

