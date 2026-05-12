Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Nicușor Dan, suveranist de Ziua Europei? Cristoiu: Nici nu știe ce a zis/Dacă reprezinți interesul României, spui bă ucraineni, nu mai avem bani

Nicușor Dan, suveranist de Ziua Europei? Cristoiu: Nici nu știe ce a zis/Dacă reprezinți interesul României, spui bă ucraineni, nu mai avem bani

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Discursul de Ziua Europei al președintelui, destul de critic la adresa stării actuale a Uniunii Europene și greșelilor acesteia tot mai evidente, a syârnit multă vâlvă în spațiul public. Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a creionat nuanțele din spatele schimbării de direcție a lui Nicușor Dan. 

În viziunea cunoscutului gazetar, nu se pune problema ca șeful statului să fi virat brusc spre valorile suveranismului

Ionuț Cristache: E Nicu suveranist? Sau e un oportunist care a simțit că o să zică niște lucruri ca să mai…  

Ion Cristoiu: Nu, cred că nu e un suveranist.

Cristache: Ce i-a venit cu treburile astea? A făcut Europa greșeli? 

Cristoiu: Eu nu i-am dat nicio atenție.

Cristache: Că s-a inflamat pipota naționalistă. Iată, dom’le, mâinne poimâine vezi o alianță PSD-AUR condusă de Nicușor…

Cristoiu: Ia mai terminați.

Cristache: Cum adică?

„Dacă vrei să reprezinți interesul României, spui bă ucraineni, nu mai avem bani”

Mai mult, a explicat Ion Cristoiu, toate acțiunile liderului de la Cotroceni dovedesc că acesta nu reprezintă interesele țării.

Cristoiu: Pentru că nu e în logica lui. Tot ceea ce a făcut până acum arată că are vreo treabă cu domeniul ăsta. De câte ori au fost sedințe ale Consiliului în care, înainte de sedințe, el să spună că va spune nu la ceva? Da? De câte ori? Primul lucru, dacă vrei să fii, să reprezinți interesul României, spui, bă, ucraineni, nu mai avem bani. 

Cristache: Da?

Cristoiu: Eu nu spun nimic. 

Cristache: Sau desecretizăm. Sau uite raportul pe anulare.

Cristoiu: Nu anulare. Eu vorbesc de temele unei europeană, da? Dacă el până acum…

Cristache: Anularea e o temă europeană. Făcută cu concursul puterilor europene.

Nicușor Dan nu a publicat încă dovezile despre anularea alegerilor

Cristoiu: N-are cum să… Și ce să arate?

Cristache: Nu știu, domnule, ce a promis că arată.  Implicarea Rusiei.

Cristoiu: Păi nu are nici o treabă.

Cristache: Mai sunt 3 tâmpiți care așteaptă dovezile.

Cristoiu: N-așteaptă. Nu e nicio anulare. E aceeași firmă. Au lucrat și acum.

Cristache: Aia, Kensingtonul. Păi da. 

Cristoiu: Au lucrat atunci pentru că… 

Cristache: DIICOT-ul, chemați, domnule, Kensingtonul să vă explice cum e cu boții ruși.

Cristoiu: Așa s-a făcut. Acum…  Întrebați-l pe Rareș Bogdan. În perioada aia, e foarte important, ei aveau interesul…

Cristache: Așa. Să-l potențeze pe ăla ca să-l bage pe Ciucă.  

Cristoiu: Dar ghinionul lor a fost faptul că nu umble la dragilor.

Cristache: Și ghinionul PSD-ului care a fost? Că a umblat la Simion și s-a ales praful de tot.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Cristoiu răstoarnă toate calculele: Kovesi plănuiește să-i ia locul lui Ilie Bolojan, nu vrea binom cu Bolojan

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 13 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Vladimir Ionaş
16:55
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 13 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Vladimir Ionaş
EXCLUSIV Ce ar putea păți Bolojan pentru ultima OUG. Răzvan Savaliuc: Este abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave/Bolojan ar putea fi ridicat de pe stradă
16:18
Ce ar putea păți Bolojan pentru ultima OUG. Răzvan Savaliuc: Este abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave/Bolojan ar putea fi ridicat de pe stradă
EXCLUSIV Avocatul Poporului, Renate Weber, face o dezvăluire care zguduie Curtea Constituțională: Avem ordonanțe din 2021 care nu au termen de judecare la CCR
15:29
Avocatul Poporului, Renate Weber, face o dezvăluire care zguduie Curtea Constituțională: Avem ordonanțe din 2021 care nu au termen de judecare la CCR
VIDEO Renate Weber explică de ce a sesizat la CCR ordonanța lui Bolojan: S-a încălcat principiul separării puterilor în stat/A sfidat spiritul Constituției
14:48
Renate Weber explică de ce a sesizat la CCR ordonanța lui Bolojan: S-a încălcat principiul separării puterilor în stat/A sfidat spiritul Constituției
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Savaliuc
18:18
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Savaliuc
FLASH NEWS Cristoiu răstoarnă toate calculele: Kovesi plănuiește să-i ia locul lui Ilie Bolojan, nu vrea binom cu Bolojan
17:15
Cristoiu răstoarnă toate calculele: Kovesi plănuiește să-i ia locul lui Ilie Bolojan, nu vrea binom cu Bolojan
Mediafax
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Cancan.ro
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în creierul femeilor după o sarcină
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
18:19
Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
METEO Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
18:17
Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
FLASH NEWS Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
17:58
Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
RĂZBOI Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
17:48
Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
CONTROVERSĂ Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
17:34
Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
ANALIZĂ Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
17:31
Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat

Cele mai noi

Trimite acest link pe