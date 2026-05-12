Discursul de Ziua Europei al președintelui, destul de critic la adresa stării actuale a Uniunii Europene și greșelilor acesteia tot mai evidente, a syârnit multă vâlvă în spațiul public. Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a creionat nuanțele din spatele schimbării de direcție a lui Nicușor Dan.

În viziunea cunoscutului gazetar, nu se pune problema ca șeful statului să fi virat brusc spre valorile suveranismului.

Ionuț Cristache: E Nicu suveranist? Sau e un oportunist care a simțit că o să zică niște lucruri ca să mai…

Ion Cristoiu: Nu, cred că nu e un suveranist.

Cristache: Ce i-a venit cu treburile astea? A făcut Europa greșeli?

Cristoiu: Eu nu i-am dat nicio atenție.

Cristache: Că s-a inflamat pipota naționalistă. Iată, dom’le, mâinne poimâine vezi o alianță PSD-AUR condusă de Nicușor…

Cristoiu: Ia mai terminați.

Cristache: Cum adică?

„Dacă vrei să reprezinți interesul României, spui bă ucraineni, nu mai avem bani”

Mai mult, a explicat Ion Cristoiu, toate acțiunile liderului de la Cotroceni dovedesc că acesta nu reprezintă interesele țării.

Cristoiu: Pentru că nu e în logica lui. Tot ceea ce a făcut până acum arată că are vreo treabă cu domeniul ăsta. De câte ori au fost sedințe ale Consiliului în care, înainte de sedințe, el să spună că va spune nu la ceva? Da? De câte ori? Primul lucru, dacă vrei să fii, să reprezinți interesul României, spui, bă, ucraineni, nu mai avem bani.

Cristache: Da?

Cristoiu: Eu nu spun nimic.

Cristache: Sau desecretizăm. Sau uite raportul pe anulare.

Cristoiu: Nu anulare. Eu vorbesc de temele unei europeană, da? Dacă el până acum…

Cristache: Anularea e o temă europeană. Făcută cu concursul puterilor europene.

Nicușor Dan nu a publicat încă dovezile despre anularea alegerilor

Cristoiu: N-are cum să… Și ce să arate?

Cristache: Nu știu, domnule, ce a promis că arată. Implicarea Rusiei.

Cristoiu: Păi nu are nici o treabă.

Cristache: Mai sunt 3 tâmpiți care așteaptă dovezile.

Cristoiu: N-așteaptă. Nu e nicio anulare. E aceeași firmă. Au lucrat și acum.

Cristache: Aia, Kensingtonul. Păi da.

Cristoiu: Au lucrat atunci pentru că…

Cristache: DIICOT-ul, chemați, domnule, Kensingtonul să vă explice cum e cu boții ruși.

Cristoiu: Așa s-a făcut. Acum… Întrebați-l pe Rareș Bogdan. În perioada aia, e foarte important, ei aveau interesul…

Cristache: Așa. Să-l potențeze pe ăla ca să-l bage pe Ciucă.

Cristoiu: Dar ghinionul lor a fost faptul că nu umble la dragilor.

Cristache: Și ghinionul PSD-ului care a fost? Că a umblat la Simion și s-a ales praful de tot.

